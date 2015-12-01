اعتماد 28.5 مليون جنيه بالوادي الجديد لمواجهة الأمطار والسيول‎

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد 28.5 مليون جنيه، لشراء معدات وسيارات لمواجهة أي أمطار غزيرة محتملة، أو سيول قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إنه سيتم شراء سيارات كسح مياه وقلابات، ولوادر، وشاحنات مجهزة؛ لسحب المياه بكميات كبيرة، وأدوات اغاثة ونجدة سريعة؛ لمواجهة أي أزمة أو كارثة مناخية لا قدر الله ، قد تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء ،و تم طرح واسناد عملية شراء هذه المعدات؛ تمهيداً لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، واستلامها خلال الاسبوع المقبل.

أضاف المحافظ، أنه اصدر تعليمات مشددة الي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة اعداد تقرير يومي مسبق من محطة الأرصاد الجوية بالمحافظة للطقس، والإبلاغ الفوري لما قد يحدث من أمطار أو سيول ،وتحديد اتجاه وسرعة وشدة الرياح وتحرك الرمال مع ضرورة مراجعة مخرات السيول ،والتأكد الدائم من خلوها من أي انشاءات، أو مبانى وتطهيرها بصفه مستمرة، وسرعة اكتشاف المناطق المتوقع حدوث سيول بها.