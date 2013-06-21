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متظاهرو بلبيس: يا شاطر حلق حوش مشروع النهضة طلع فنكوش

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متظاهرو بلبيس: يا شاطر حلق حوش مشروع النهضة طلع فنكوش متظاهرو بلبيس: يا شاطر حلق حوش مشروع النهضة طلع فنكوش

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 15 دقيقة

نظم المئات من أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية مظاهرة حاشدة بميدان باتا للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وتنحيه عن نظام الحكم، منددين بأخونة هيئات ومؤسسات الدولة وتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلاد منذ توليه رئاسة الجمهورية، رافعين أعلام ولافتات تحمل شعارات مناهضه للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، مرددين هتافات أبرزها: يا شاطر حلق حوش مشروع النهضة طلع فنكوش، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.

كما أعرب متظاهرو بلبيس عن غضبهم واستيائهم من تجاهل الدولة لحل العديد من المشكلات التي تتعلق بمصالح المواطنين طوال الفترة الماضية مثل أزمات الانقطاع المستمر للكهرباء ونقص السولار وارتفاع معدلات البطالة وعدم توافر رغيف الخبز.

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