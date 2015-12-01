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الصحة: 19 حالة مرضية خلال اليوم لانتخابات الإعادة

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الصحة: 19 حالة مرضية خلال اليوم لانتخابات الإعادة الصحة: 19 حالة مرضية خلال اليوم لانتخابات الإعادة

 

وزارة الصحة – أرشيفية

ذكرت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها  الثاني الصادر اليوم، عن غرفة الأزمات والكوارث، الخاص بمتابعة اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن ارتفاع الحالات المرضية لـ 19 حالة.

وأضافت الوزارة أن التقرير رصد الحالات المرضية الـ “19″ حالة، 2 منهم بالقاهرة و 5 بالقليوبية و4 المنوفية وحالتان بكلٍ من محافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية، وحالة واحدة بكلٍ من محافظات كفر الشيخ والغربية.

بالإضافة إلى إصابة  ”2″، الحالة الأولى لمواطن من شبرا الخيمة، والحالة الثانية لمواطن أصيب نتيجة مشاجرة بين الأهالي بلجنة مدرسة الشامرقة كفر الشيخ، وقد أسعف بالمكان.

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