رويترز: محكمة عسكرية مصرية تعاقب 34 بالسجن المؤبد فى قضيتى عنف

قالت وكالة رويترز فى خبر بثته منذ قليل إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت 34 متهما اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد فى قضيتى عنف.

وقال مصدر إن المحكمة العسكرية لجنوب الصعيد بمدينة قنا عاصمة محافظة قنا أدانت سبعة منهم بمحاولة تفجير مبنى أمنى وأبراج للضغط العالى بمحافظة البحر الأحمر المجاورة من الشرق وأدانت الباقين بالتعدى على رجال شرطة وقتل مواطن فى محافظة أسوان المجاورة من الجنوب.

وأضاف أن ثلاثة من المحكوم عليهم فى قضية البحر الأحمر هاربون وأن 27 من المحكوم عليهم فى قضية أسوان وعددهم 28 هاربون وأن الحاضر الوحيد فى القضية عوقب بالسجن سبع سنوات.

وتتصل القضيتان بعنف واسع وقع فى أكبر الدول العربية سكانا بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى منتصف 2013.

ووسعت مصر صلاحيات القضاء العسكرى قبل عام ليحاكم المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة وقطع الطرق والتعدى على الأفراد العسكريين الذين يؤدون مهام خارج المعسكرات.