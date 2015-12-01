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بالصور.. محافظ السويس يتفقد لجان الانتخابات البرلمانية بحى الجناين

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بالصور.. محافظ السويس يتفقد لجان الانتخابات البرلمانية بحى الجناين بالصور.. محافظ السويس يتفقد لجان الانتخابات البرلمانية بحى الجناين
تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس لجان الانتخابات بمدارس حى الجناين وبدأها بلجان الانتخابات بمدرسة قرية عامر الابتدائية ولجان مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية المشتركة لمتابعة سير العملية الانتخابية بهذه اللجان في أول يوم لمرحلة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2015 بالسويس.

وأكد محافظ السويس على رئيس حى الجناين المهندس إبراهيم حسن بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للقائمين على العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات تواجه الانتخابات، والتأكيد على تأمين اللجان والصناديق.

اليوم السابع -12 -2015

كما تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس لجان الانتخابات بمدارس حى السويس وبدأ بلجان مدرسة القناة الابتدائية، ولجان مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمنطقة الغريب ثم اللجان الانتخابية بمدرسة الحديثة بنات الإعدادية للاطمئنان على سير الانتخابات بهذه اللجان فى أول يوم لمرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظة السويس.

يبلغ عدد اللجان العامة في بمحافظة السويس لجنة واحدة، و173 لجنة فرعية انتخابية على مستوى أحياء السويس الخمسة و68 مركزًا انتخابيًا فى 65 مدرسة وعدد2 معهد أزهرى ومركز شباب واحد.

اليوم السابع -12 -2015

ويذكر أن عدد الناخبين بمحافظة السويس يبلغ 413 ألفا و593 ناخبا، من بينهم 207 آلاف و87 ناخبا من الذكور، ويبلغ عدد الإناث 206 الفاً و506 ناخبة.

يتنافس في إنتخابات الإعادة بنظام الفردي لمجلس النواب بمحافظة السويس 8 مرشحين مابين مستقلين وأحزاب مختلفة لعدد 4 مقاعد لمحافظة السويس في الفردي.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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