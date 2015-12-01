أخبار فلسطين اليوم.. 113 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الأقصى المبارك خلال نوفمبر

ركزت أخبار فلسطين اليوم على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وزارة الأوقاف، والشؤون الدينية الفلسطينية أنه تم تسجيل 113 انتهاكا واعتداءاً على حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى من قبل الاحتلال الإسرائيلى خلال شهر نوفمبر الماضى.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم انتهاك المسجد الأقصى لأكثر من خمسين اقتحاما، وتدنيس الحرم الإبراهيمى ومنع رفع الأذان فيه لأكثر من 59 وقتا، وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها للمسجد الأقصى، والتضييق على المسلمين ومنع مجموعة من النساء والمرابطين من دخول المسجد، كما واصل الاحتلال مخططاته لتغيير واقع المقدسات والمدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال مارس انتهاكاته فى الخليل حيث لم يكتف بمنع رفع الأذان بالحرم فقام المستوطنون بوضع قواعد وأعمدة معدنية فى أربع جهات وتثبتها فى أرضيات الساحة الخارجية الملاصقة للدرج الأبيض من الحرم الإبراهيمى الشريف.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها لما يتعرض له المسجد الأقصى، وسائر دور العبادة، والمقامات من انتهاكات، والتى تتعارض مع مبادىء الأديان السماوية، وتتناقض مع الأعراف، والمواثيق الدولية، وتنذر بخطورة ما يحاك لها، مطالبة بوضع حد لتلك الاعتداءات.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم أيضا، صدر حكم بالسجن ثلاثة أعوام على ناشط يهودى متطرف أشعل النار فى مدرسة يرتادها اليهود والعرب فى القدس فى هجوم استهدف رمزا نادرا للتعايش فى المدينة.

وأصدرت محكمة فى القدس اليوم الثلاثاء الحكم على اسحق جاباى (24 عاما) وهو عضو فى جماعة ليهافا المناهضة للعرب بعد إدانته مع شريكين باشعال النيران فى فصل فى مدرسة (هاند إن هاند) منذ عام، ولم يصب أحد فى الهجوم الذى وقع ليلا وكتب فيه المهاجمون عبارة "الموت للعرب" على جدار فى المدرسة.

وصدر حكم على أحد شريكى جاباى بالسجن لمدة عامين ونصف العام فى يوليو فى حين صدر حكم على الآخر بالسجن لمدة عامين. ويرتاد أكثر من 600 طفل المدرسة التى يوجد بها عدد مساو للتلاميذ اليهود والعرب.