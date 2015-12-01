أخبار سوريا اليوم..جنرال بريطانى:قوات برية قد تكون الخطوة القادمة إذا أردنا هزيمة داعش

جنرال بريطانى: القوات برية قد تكون الخطوة القادمة إذا أردنا هزيمة "داعش"

تناولت أخبار سوريا اليوم، موافقة بريطانيا على توسيع العمليات العسكرية فى سوريا، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على قوات التحالف الأمريكى التى شنت 13 ضربة على داعش.>قال قائد الجيش البريطانى السابق اللورد دانات، اليوم الثلاثاء، إن دول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تجد نفسها مجبرة على إرسال قوات برية إلى سوريا إذا كانوا "جادين" فى عزمهم على القضاء على داعش.

وأضاف القائد البريطانى السابق -فى تصريحات- أنه رغم أن هذا الأمر مستبعد فى مقترح يوم غد فى مجلس العموم حول تدخل بريطانيا فى سوريا، "ورغم أننى لا أحب أن أرى قوات بريطانية أو فرنسية أو أمريكية فى سوريا، إلا أننا اذا كنا جادين فى القضاء وهزيمة داعش يجب علينا أن نصل إلى ذلك الأمر". وأوضح دانات أنه لا يريد أن نصل إلى ذلك ولكن إذا كنا جادين فى النجاح يتعين علينا أن ننظر فى جميع الخيارات فى مرحلة ما فى المستقبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يثير فيها اللورد دانات احتمال إرسال قوات برية إلى سوريا. على جانب آخر، دافع المتحدث باسم رئيس الوزراء عن قرار ديفيد كاميرون بتحديد يوم واحد فقط للمناقشات والتصويت على قصف سوريا، بعد أن اتهم حزب العمال رئيس الوزراء "بالاندفاع نحو الحرب".

التحالف الأمريكى يشن 13 ضربة جوية فى سوريا والعراق

>قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الثلاثاء، إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 12 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق أمس الاثنين كما وجه ضربة واحدة للتنظيم المتشدد فى سوريا، وقال البيان إن الضربة السورية وقعت قرب بلدة الهول وقصفت وحدة تكتيكية.

وجاء فى البيان أن خمسة من الضربات العراقية تركزت قرب الرمادى وقصفت وحدة تكتيكية ودمرت مواقع قتالية ومناطق قيادة ومنطقة تدريب ومخزنا للأسلحة ومبنيين.