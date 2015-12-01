أخبار الأردن اليوم.. المملكة ترفض تقرير دولى يتهم التحالف العربى بانتهاك حقوق الانسان باليمن

ركزت أخبار الاردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، حيث أكد الأردن رفضه المطلق لما ورد فى تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان حول الوضع الإنسانى فى اليمن وللمعلومات التى تضمنها التقرير، حول انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان فى اليمن، واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده فى تصريح له على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك "إن ما ورد فى التقرير حول عمليات قوات التحالف فى اليمن يرفضه الأردن".

وأضاف جوده أن الأردن، وبصفته عضوا فى التحالف الذى يهدف إلى إعادة الشرعية فى اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية فى اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادى، والتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها قرار رقم (2216) والذى ساهم الأردن بإعداده وإصداره وأن هدف قوات التحالف هو أعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب على هذه الشرعية، والذى أدانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولى عامة.

وأكد جوده بأن الهدف الأسمى الذى عمل ويعمل من أجله التحالف هو حماية الشعب اليمنى من الانتهاكات التى ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من إنقلبوا على شرعيته، وبالتالى فإنه من الغريب أن يضع تقرير المفوض السامى العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التى تدخلت لحماية الشعب اليمنى من هذه الانتهاكات الجسيمة.

ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استخدام التحالف للقوة العسكرية لحماية الشعب اليمنى ودعم الشرعية هو استخدام شرعى وقانونى للقوة، يحترم القواعد ذات الصِّلة فى القانون الدولى وخصوصا تلك القواعد المرتبطة بحقوق الشعب اليمنى وحماية المدنيين، مع التأكيد والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمنى دون تمييز.

ومن أخبار الأردن اليوم أيضا، عاد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى عمان مساء بعد زيارة عمل إلى باريس، شارك خلالها فى أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغّير المناخى لعام 2015.

وكان العاهل الأردنى قد ألقى كلمة الأردن فى المؤتمر، كما التقى على هامش أعماله عددا من رؤساء الدول وكبار المسئولين المشاركين.

ومن أخبار الأردن اليوم كذلك، قال السفير الكويتى فى عمان الدكتور حمد الدعيج أن الأردن واحة استثمار امنة وسط اقليم مشتعل بالحروب الاهلية والنزاعات الطائفية، وانه هدف المستثمرين الكويتيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، لشركة تنامى الأردنية للتطوير العقاري للحديث عن مشروعها الجديد "جنان عمّان" ان الاردن يمتاز بالاستقرار السياسي والامني وله دور محوري في ارساء السلام في المنطقة .

وأشاد السفير الكويتي بمشروع جنان عمّان وقدم تبرعا ببناء مسجد في المشروع بالإضافة الى قيامه باختيار منزل في المشروع بعد 16 عاما من إقامته في الأردن.