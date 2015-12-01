ضبط صاحب شركة أدوات إلكترونية بحوزته 2580 قطعة مهربة جمركيا بعابدين

تمكن رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من إلقاء القبض على صاحب شركة أدوات إلكترونية، لحيازته 2580 قطعة مهربة جمركيا فى عابدين وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة بلاغا من المواطنين يفيد قيام مالك شركة تعمل بدون ترخيص للاستيراد والتصدير بنطاق دائرة قسم عابدين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الإلكترونية غير المطابقة للمواصفات القياسية المهربة جمركيا ذات منشأ "صينى" الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المعرض المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و2580 قطعة أدوات إلكترونية غير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير المحضر اللازم.