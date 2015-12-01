ضبط ناخب يصور ورقة التصويت داخل لجنة مدرسة فى القنطرة غرب

ضبط المستشار عمرو مصطفى رئيس اللجنة رقم 7 بمدرسة يسرى الشعراوى الثانوية بالقنطرة غرب التابعة للدائرة الثانية بالإسماعيلية مواطن يدعى ( محمد .ذ. م ) طالب ومقيم القنطرةغرب أثناء قيامه بتصوير ورقة التصويت داخل اللجنة.

وتحفظت الخدمات الامنية المعينة باللجنة على المواطن، وقام رئيس اللجنة بتحرير مذكرة ضده وتم اقتياده إلى مركز شرطة القنطرة غرب.

وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".