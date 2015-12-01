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مواطن يعثر على طفل حديث الولادة بالقرب من باب مسجد فى بنى سويف

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مواطن يعثر على طفل حديث الولادة بالقرب من باب مسجد فى بنى سويف مواطن يعثر على طفل حديث الولادة بالقرب من باب مسجد فى بنى سويف
عثر موظف يقيم مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على طفل رضيع بالقرب من باب مسجد، أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، اليوم الثلاثاء.

وكان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن قد تلقى اخطاراً من المقدم محمد البرنس نأئب مامور المركز، يفيد بقدوم "خالد .س" موظف يقيم مدينة الفشن إلى مركز الشرطة، حاملاً طفل رضيع "حديث الولادة" وجده بجوار احد مساجد المدينة أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر.

وأكد المواطن فى بلاغه أنه فوجىء أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصراخ طفل حديث الولادة وبإقترابه منه وجده "ملفوف فى بيجامة" بجوار محلج قطن الفشن بجانب المسجد، مشيراً إلى أنه قام بالبحث عن والدته فى المنطقة، وبعد فشله فى العثور على والدته حضر به إلى مركز الشرطة، حيث تم تحويل الطفل حديث الولادة إلى مستشفى الفشن لتوقيع الكشف الطبى عليه ورعايته، تبين أنه أنثى تبلغ من العمر يومان.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6535 لسنة 2015 ، ادارى مركز الفشن وبإحالة المحضر لنيابة الفشن أمر المستشار محمود حسن مدير نيابة الفشن إيداع الطفلة دور رعاية.

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