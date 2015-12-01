تقرير في الجول - بورصة مدرب الزمالك: باكيتا في المركز الأول.. وهذا هو الثلاثي المرشح

ارتفعت أسهم 3 أسماء ليحتل أحدهم مقعد المدير الفني للزمالك خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا. أبرزهم البرازيلي ماركوس باكيتا.

وقال أيمن يونس عضو لجنة الزمالك لاختيال المدير الفني إن الاختيارات حتى اللحظة قد وصلت لوضع 3 أسماء تتفوق على الباقين.

باكيتا هو الاسم الأول. ثم يأتي التشيكي كاريل ياروليم.

ويتواجد اسم الألماني بيرند شوستر كذلك في تلك اللائحة التي كشف عنها الفيلسوف.

تعرف على كل شيء يخص باكيتا.. المدرب الذي اكتشف دانيل ألفيش وسيطور كهربا ومصطفى فتحي. (اضغط هنا)

تعرف على كل شيء عن ياروليم.. الرجل الهجومي الذي يحب أحيانا اللعب بثلاثة مدافعين. (اضغط هنا)

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أسماء أخرى

الزمالك استقبل عشرات الأسماء المرشحة لتدريب فريقه خلفا لجوزفالدو فيريرا الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء بعد 4 أسابيع انقضت من عمر الموسم الجاري.

من بين تلك الأسماء من لمع في عين مجلس إدارة الزمالك أكثر من غيره ولم يتم استبعاده من دائرة المرشحين بشكل نهائي.

هناك الفرنسي دييجو جارزيتو، ويمكنك التعرف على كل ما يتعلق بالرجل الذي يستخدم طريقة لعب تناسب إمكانات الزمالك. (اضغط هنا)

وهناك مارتن يول الذي كان الزمالك طامعا في الوصول لاتفاق معه بحسب ما أكده أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة للقلعة البيضاء. اقرأ كل ما يخص المدرب الهولندي الشهير. (اضغط هنا)

وهناك الاسكتلندي الشهير أليكس ماكليش. الذي اكتشفه أليكس فيرجسون واكتشف هو نجوما مثل جو هارت ومايكل أرتيتا. (اضغط هنا)

وأخيرا ظهر اسم لوبيز كارو المدير الفني الأسبق لريال مدريد. الذي خسر مع الميرنجي 6-1 ودرب منتخب السعودية. (اضغط هنا للتعرف عن كل شيء بخصوصه).

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