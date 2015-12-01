معسكر الإسماعيلي – الترجي يضرب الدراويش بثلاثية

سقط الإسماعيلي أمام الترجي التونسي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويخوض الإسماعيلي معسكر خارجي في تونس استعدادا لاستئناف نشاطه في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان الدراويش قد تعادلوا في المباراة الودية الأولى التي خاضها قبل عدة أيام أمام الإفريقي بهدف لمثله.

وتغلب الترجي على الإسماعيلي بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشاذلي بن زويتن في العاصمة التونسية.

افتتح طه ياسين الخميسي أهداف الفريق التونسي في الدقيقة الأولى، قبل أن يسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وعاد طه ياسين وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للترجي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

فيما أضاع طه عادل لاعب الإسماعيلي فرصة تقليص النتيجة بعدما فشل في تسجيل هدفا من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إجراء أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الدفع بمحمد عواد، عفروتو، ومحمود حسن للمشاركة في الشوط الثاني بدلا من محمد صبحي، إبراهيم حسن، ومحمود عبد العزيز.