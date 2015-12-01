«اعرف صاحبك وعلم عليه» فقرة جديدة في برنامج «يونس» على راديو 90 90

كتبت: إنجي لطفي

> يبدأ الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، على راديو 90 90، فقرة جديدة في البرنامج تحت عنوان «اعرف صاحبك وعلم عليه».

تدور فكرة الفقرة حول استضافة اثنين من المستمعين الأصدقاء يتم الاشتراك فيها عن طريق الـSMS، ونختار مشتركين اثنين وتتم استضافتهم ونسأل كل منهم على حدى عن كل ما يفضله وكل ما يكرهه وأغانيه المفضلة وأفلامه المفضلة وما إلي ذلك ونسأله عن ما يعرفه عن صديقه، ويتم تجميع النقاط وإعلان النتيجة.

ومن المقرر أن يعلن يونس عن بدء الفقرة الجديدة في حلقة الليلة من برنامجه “كلام معلمين” على راديو 90 90.