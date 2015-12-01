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5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق

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الثلاثاء 01-12-2015 14:25

قد تشعرين بأنّ جسمك يفرز الكثير من العرق مما يؤدي إلى ظهور رائحة مزعجة في الكثير من الأحيان، ومع تزايد الأتربة والدهون التي نتعرض إليها قد تلاحظين ظهور رائحة أكثر وأكثر سوءًا.
إليك بعض الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة العرق:

1.خل التفاح:

بللي قطنةً نظيفةً بخل التفاح، وافركي بها أماكن التعرق قبل الاستحمام، مع تكرار هذه العملية مرتين يوميًّا وقبل الخروج من المنزل، وستشعرين بالفرق؛ كما يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام الخاص بك ليقلل ذلك من رائحة العرق. ولا تقلقي من رائحة الخل النفاذة فستزول سريعًا.

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2.إكليل الجبل:
انقعي كوبين من عشب إكليل الجبل الجاف في نصف لتر من الماء المغلي، صفيه وأضيفيه إلى ماء الاستحمام الخاص بك، وستشعرين برائحة عطرة ورائعة لبشرتك بدون أي آثار جانبية.
3.الأعشاب العطرة:
جهزي قطعة قماش أو منشفةً صغيرةً، وضعي فيها العشبة التي تفضلينها كالنعناع أو الروز ماري واربطيها بخيط، أو شريط وضعي الكيس تحت الماء الساخن أثناء الاستحمام وستشعرين برائحة عطرة رائعة لجسمك.
4.ورق الريحان:
اغلي 200 جرام من أوراق الريحان في لتر من الماء، ثم أضيفيه إلى ماء الاستحمام الخاص بك، وستشعرين برائحة رائعة لجسمك.
5.صودا الخبز:
اخلطي ملعقةً من صودا الخبز مع ملعقة من عصير الليمون وضعيهما على أجزاء الجسم التي تفرز الكثير من العرق، واتركي المزيج لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، فهذا الأمر سيساعدك في التخلص من رائحة العرق في الحال.

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