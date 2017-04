سيروم The Renewal Oil تحول بلا حدود من لا مير

إليكسير جديد متعدد الأوجه يشبع البشرة بالشباب ويوحي بإمكانيات لا حدود لها. Miracle Broth™ وعناصر منشطة مصدرها البحر تمنح الخلايا طاقة متجددة. فتبدو البشرة ناعمة للغاية مع تألق وإشراقة حيوية جديدة.

قوة مضادة لعلامات التقدم في السن

هذا الإلكسير الجديد عبارة عن أقصى احتفال لكل La Mer:

- تقنية مزدوجة المرحلة، يتم تنشيطها من خلال رج العبوة بلطف؛ تأويل عصري لطقوس التدفئة خلف Crème de la Mer الأسطوري لدينا.

- مزيج متفوق من الزيوت المغذية مجتمعة مع مستويات فعالة من Miracle broth™ و New Renewal Ferment، تعمل لتقديم فوائد هائلة مضادة لعلامات التقدم في السن.

- The Lime Tea Concentrate يحمي من الاعتداءات الخارجية والضرر في المستقبل.

صمم ليكون أحد أساسيات الجمال لكثير من محبيه، La Mer يقدم The Renewal Oil، إليكسير فائق الفعالية متعدد الأوجه يمنح تجربة جميلة مفعمة بالأحاسيس مع فوائد قوية تحولية في العناية بالبشرة ومضادة لعلامات التقدم في السن.

أول زيت متعدد الأوجه ومزدوج المراحل لدى الماركة – إنه تركيبة مترفة تم ابتكارها مع زيوت فائقة النشاط من The Miracle Broth™. صمم للوجه، يمكن استخدامه إما بتطبيقه مباشرة على البشرة أو من خلال إضافة بضعة قطرات إلى مستحضر الترطيب المفضل لديك أو السيروم لتجربة مفعمة بالأحاسيس صممت وفقاً لاحتياجاتك.

رائع لدرجة أنه يمكن استخدامه على الشعر والجسم، إنه حقاً يغير تجربة الزيت ذات البعد الواحد.

صمم ليحاكي تركيبة البشرة الهيدروليبيدية مع مزيج من الماء مستوحى من زيوت Miracles Broth كزيوت السمسم وشجرة الكينا، يتم تنشيط The Renewal Oil من خلال رجه بشكل بسيط - للسماح بامتصاص البشرة للعناصر المنشطة الرئيسية بسرعة وبعمق فتغلف البشرة بطبقة مغذية يمكنك رؤيتها والشعور بها.

THE ART OF PLAY

فن اللعب

اكتشفوا فن اللعب من خلال تجربة فوائد واستخدامات The Renewal Oil العديدة بطرق لا تعد ولا تحصى – يتم استخدام البرايمر لنظام السيروم، تتم إضافة طبقات إضافية للنظام الليلي أو يمكن استخدامه كرفيق سفر مرطب – ستتحول البشرة تماماً.

The Miracle Broth™، عناصر تنشيط آتية من البحر وخلاصة مجددة للشباب تساعد على تقديم طاقة مجددة لخلايا الوجه مع إشباعه بالشباب لتألق طبيعي. يتم تنعيم الخطوط والتجاعيد مع تحسن الكولاجين، مما يسمح برفع ومنح البشرة مظهر الامتلاء. يوماً بعد يوم، يصبح حاجز البشرة أقوى وأكثر مقاومة، يتم تحصينه لمنع الجفاف. ويتم تجديد البشرة تماماً.

يبدأ اختبار The Renewal Oil عندما تجتمع المرحلتين - مع الفقاعات القوية من Miracle Broth وموجة من العناصر المغذية المستخلصة من البحر تذوب في البشرة. جوهر منعش محيطي يجتاح الأحاسيس بعبير رقيق من براعم العسل. تألق دافئ يغمر البشرة كموجة من الفوائد الفورية التي تبدأ و تدوم طويلاً.

عطري ومهدئ، هذا الزيت متعدد الاستعمالات يُغني الوجه، الجسم والشعر – في كل مكان يوضع عليه. يمكن اللعب به وجني أقصى فوائد للعناية بالبشرة من خلال مزجه مع مستحضرات الترطيب أو السيروم المفضلة لديك من La Mer للحصول على أنظمة حسب الطلب بلا نهاية. خذيه وحسب من سفرائنا للجمال حول العالم، مجموعة من كتاب الجمال الرواد، فناني الماكياج، مصممي الشعر وأصحاب المدونات الذين طلبنا منهم استخدام وتجربة The Renewal Oil بشكل خاص– اكتشاف استخدامات وتحولات لا نهاية لها. سيتم عرض الشهادات والبراهين على موقع LaMer.com