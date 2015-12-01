مجموعة الأعياد من سيفورا لجمالك

سيفورا هي العلامة السبّاقة دوماً من حيث الانغماس في أجواء الأعياد! وقد دخل أهل الصحافة عالماً من المفاجآت الكونية في استوديو FN Designs بدبي، حيث كانوا على موعد مع عالم سيفورا الساحر.

تحذير: قنبلة عيد الميلاد تنفجر في الفضاء! تخترق فتاة آنيقة آسرة ومرحة، ألا وهي سانتا الفضاء، طبقةَ الستراتوسفير بسرعة البرق تماماً كالمذنّب على متن صاروخها الذي يحاكي شكل أحمر الشفاه، لتنثر جاذبيتها المتوقدة عبر الفضاء.

وعند كلّ منعطف، تترك الهدايا وراءها بين النجوم وتنثرها هنا وهناك في جميع أنحاء عوالم الجمال!

وهكذا أصبحت سماء عيد الميلاد تعجّ بلوحات الألوان المتلألئة كالنجوم، والمستخلصات الطبيعية التي تتفرّد بها مجموعة مستحضرات الاستحمام، وطلاءات الأظافر البرّاقة، والعطور المنعشة والعذبة، والكريمات المتقزحة الألوان، ومستحضرات المكياج المميزة وغيرها الكثير... فيما تخلق علب الهدايا المخططة بالأسود والأبيض والمزخرفة باللون الأحمر اللماع وبأسلوب ساحر، عالماً من المفاجآت الكونية!

تشكلّ هذه الكوكبة من الهدايا السحرية الرائعة جزءاً من مجرة "درب البريق" وبالطبع سانتا الفضاء هي الملكة! وبينما تتأنّق بكعبٍ عال متلألئ وببدلة مرصّعة بالكويكبات تجعلها تبدو كنجمة مشعّة في سماء الشتاء الملبدة بالغيوم، ها إنّها تغرس علَمها على كوكب الجمال الفاتن معلنةً استيطانه.

وعليه يتمحور عيد الميلاد بالنسبة إلى سيفورا في العام 2015 حول الأناقة بين المجرات! إتبعي النجوم وانغمسي في هذه التذبذبات الكونية التي ستمنحك فرصةَ التمتّع بعيد ميلاد مميّز للغاية من وحي الفضاء!