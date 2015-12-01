لائحة المكياج من الفضاء في سيفورا

عزيزتي سانتا الفضاء:

بما أنّني أبليتُ بلاءً حسناً بالفعل خلال هذا العام، أرغب في الحصول على أكسسوارات عملية ومرحة ومصمّمة بإتقان ومهارة ليسهل عليّ تطبيق النظام الجمالي الذي أعتمده...وإذا كنتِ بحاجة إلى بعض التلميحات، يُمكنك أن تتركي الهدايا التي أستحقّها بجدارة في أكياس كبيرة مغطّاة بالنجوم ومخصّصة لمستحضرات التجميل بدلاً من عبوات التخزين التقليدية! هل تريدين بعض الأفكار الإضافية؟ طقم من المستلزمات التي تسمح لي بابتكار كعكة شعر مثالية، وتشكيلة أكسسوارات مخصصة لفن تزيين الأظافر، وطقم من الفرش، ومعقص للرموش، وإسفنجات لوضع كريم الأساس... الكثير الكثير من الخيارات التي يمكن الاختيار من بينها!

ملاحظة: عندما تهبطين من الفضاء مع لعبك التجميلية المرقطة بآلاف النجوم، لا تنسي تلك البطة الصغيرة الظريفة والمتذبذبة!

Hot Christmas - بطة صغيرة متذبذبة - متوفرة في الإمارات العربية المتحدة فحسب

140 درهماً إماراتياً

تعد البطة الصغيرة المتذبذبة والأسطورية بمنحنا مرحاً لم نختبره من قبل!

إنها بالفعل ظريفة...

My Fragrance to Roll – قارورة عطر رول أون بحجم يلائم حقيبة اليد

72 درهماً إماراتياً/82 ريالاً قطرياً/84 ريالاً سعودياً/8.4 دنانير بحرينية/6.40 ديناراً كويتياً

سواء وُضِعت في محفظة أو حقيبة محمولة، تعتبر قارورة عطر الرول أون الصغيرة هذه والمصمّمة بمهارة مثاليةً لحملها معكِ أينما ذهبتِ. وقد اكتسبت بعض المزايا الجديدة مع تقنيتها الحديثة (طريقة تعبئتها غير الظاهرة) وتصميمها الجديد (رول أون) والتي بخلاف البخاخ، تمنع الإفراط في استخدام محتوى المنتج.

Creative Nail Art – طقم من 6 أكسسوارات لتزيين الأظافر

95 درهماً إماراتياً/108 ريالات قطرية/111 ريالاً سعودياً/11.2 دينارٍ بحريني/8.50 ديناراً كويتياً

بما أنّ النساء يغيّرنَ رأيهنَ مراراً وتكراراً (وهذا يشمل أساليب تزيين أظافرهنّ)، يُعتبر طقم الأكسسوارات الستّة المخصصة لفنّ تزيين الأظافر الخيار المثالي لهنّ. هل تخافين من أن تُخفقي في استعمالها؟ إتبعي التعليمات الستّ المرفقة بها لكي تضمني عمليةَ استخدام لا تشوبها شائبة!

All-in-one Sponge Kit – طقم من اسفنجتين لوضع كريم الأساس

82 درهماً إماراتياً/ 93 ريالاً قطرياً/ 96 ريالاً سعودياً/ 9.7 دنانير بحرينيةٍ/ 7.3 دنانير كويتيةٍ

تتميّز الاسفنجة الأولى بشكلها المتقوس الذي يسمح بوضع كريم الأساس على المناطق التي يصعب الوصول إليها للغاية، بينما صُنعَت الاسفنجة الأخرى من موس مكتمل الشكل لنحت ملامح الوجه. هل تتساءلين عن النتيجة؟ بشرة رائعة لطالما حلمت بها!

Maxi Kabuki – فرشاة كابوكي لوضع البودرة

75 درهماً إماراتياً/86 ريالاً قطرياً/88 ريالاً سعودياً/8.8 دنانير بحرينية/6.70 ديناراً كويتياً

تسمح فرشاة Maxi Kabuki الصغيرة والمدمجة هذه بوضع البودرة بطريقة محترفة للغاية على الوجه والعنق. ويعتبر حجمها مثالياً جدّاً!

The All-in-one Brush Set – طقم من الفرش المخصصة لمكياج الوجه والعيون

110 دراهم إماراتية/126 ريالاً قطرياً/129 ريالاً سعودياً/13 ديناراً بحرينياً/9.80 ديناراً كويتياً

هو طقم مُتقن التصميم ومؤلّف من ثلاث فرش تُعتبر أدوات مكياج لا بدّ من اقتنائها لوضع البودرة والبلاش وظلّ العيون. وأروع ما في الأمر أنها تأتي في حقيبة صغيرة ظريفة!

3 فرش مزدوجة الرأس لمكياج العيون لتنفيذ 3 إطلالات رائجة!

90 درهماً إماراتياً/103 ريالات قطرية/105 ريالات سعودية/10.6 دنانير بحرينية/8 دنانير كويتية

هل ترغبين في الحصول على إطلالة عيون دخانية أو إطلالة مستوحاة من أسلوب الريترو، أو لربما تحديد حاجبَيْك على نحوٍ أنيق ومرتّب؟ إحصلي على هذا الطقم المصمّم بإتقان والمؤلّف من ثلاث فرش تمكّنك من التظليل والمزج والتلطيخ وملء المناطق الضرورية واستعمالها بما يتلاءم مع الإطلالة المنشودة. يترافق الطقم أيضاً مع بعض التعليمات حول كيفية الاستعمال للمبتدئات في وضع المكياج.

Easy Curling – معقص للرموش بحجم صغير سهل الاستعمال

48 درهماً إماراتياً/54 ريالاً قطرياً/56 ريالاً سعودياً/5.6 دنانير بحرينية/4.28 ديناراً كويتياً

لم نعثر على ما هو أفضل من معقص الرموش هذا لكي نجعل أعيننا تبدو أوسع أو لنعقص الرموش المستقيمة بعناد. وبما أنّه مدمج ومريح وعملي ومثالي لأخذه معك أينما ذهبتِ، نحن متأكدون أنه سيلازمك على الدوام!

ثنائي حقيبة مستلزمات التجميل

87 درهماً إماراتياً/99 ريالاً قطرياً/102 ريالاً سعودياً/10.3 دينارٍ بحريني/7.80 ديناراً كويتياً

يشمل هذا الثنائي محفظة كبيرةً للحمام وأخرى صغيرةً لحقيبة يدك: إنه ثنائي عملي بامتياز!

حقيبة كبيرة لمستلزمات التجميل

109 دراهم إماراتية/124 ريالاً قطرياً/127 ريالاً سعودياً/12.9 دنانير بحرينية/9.70 ديناراً كويتياً

نقدّم لكافة السيدات اللواتي تعبنَ من رؤية مستحضراتهنّ التجميلية مبعثرة في كلّ مكان الحلَّ المثالي: إليك هذه الحقيبة الكحلية الكبيرة جدّاً والمرصّعة بالنجوم، والمثالية لأخذها معك أينما ذهبتِ!

For My Treasures – حقيبة للمجوهرات والأكسسوارات

75 درهماً إماراتياً/ ريال قطري/ ريال سعودي/دينار بحريني/دينار كويتي

يعتبر الألماس (والمكياج) أفضل صديقَيْن للفتاة! ولكي نضمن عدم ابتعادنا عن مستلزماتنا من المجوهرات والمكياج، إليكِ الحقيبة المثالية المصنوعة بالكامل من معدن فضي اللون والمُقسّمة بذكاء.

Impeccable Bun – طقم مستلزمات كعكة الشعر للحسناوات الشقراوات

45 درهماً إماراتياً/51 ريالاً قطرياً/52 ريالاً سعودياً/5.3 دنانير بحرينية/4 دنانير كويتية

يشمل هذا الطقم اسفنجةً مستديرةً لابتكار الكعكة، وخمسة أربطة مرنة و15 دبوساً للشعر لتثبيت الكعكة: كلّ ما تحتاج إليه الشقراء لابتكار إطلالة الشتاء المثالية!

Impeccable Bun – طقم مستلزمات كعكة الشعر للحسناوات السمراوات

45 درهماً إماراتياً/51 ريالاً قطرياً/52 ريالاً سعودياً/5.3 دنانير بحرينية/4 دنانير كويتية

لأنّ السمراوات مرحات للغاية تماماً كالشقراوات، صمّمنا لهنَ طقماً كاملاً (اسفنجة مستديرة على شكل كعكة، خمسة أربطة مرنة، 15 دبوساً للشعر) لتزيين شعرهنَّ بكعكةٍ مثالية.