هدايا مكياج رائعة في موسم العطاء!

لطالما حلمنا بفصل شتاء تصبح فيه جميع أحلامنا المتعلّقة بالمكياج حقيقةً...

وها إنّ سانتا الفضاء تحقّق لنا هذه الرغبات وتساعدنا على تلبية رغباتنا التجميلية الأكثر سريةً من خلال تقديم مجموعة من لوحات الألوان وأدوات المكياج التي من شأنها أن تجعل موسم الشتاء رائعاً بالنسبة إلينا. مجموعة من مستحضرات المكياج للوجه والعيون ولوحات ألوان كبيرة جدّاً ومتكاملة لابتكار الإطلالات التي تتراوح ما بين الإطلالة الناعمة للغاية وتلك الجريئة جدّاً، فضلاً عن الإرشادات حول كيفية ابتكار الإطلالات المختلفة المستوحاة مباشرةً من عالم الجمال... شكراً لكِ يا سانتا الفضاء!

Wonderful Dreams – لوحة من ظلال العيون بثمانية ألوان مختلفة

55 درهماً إماراتياً/63 ريالاً قطرياً/65 ريالاً سعودياً/6.5 دنانير بحرينية/4.90 دنانير كويتية

Chantilly lace، Marron glacé، Crystal ball، Midnight swim، Soft cookie، Toasted almond، Pretty surprise، وHot cocoa: مع ظلال العيون الثمانية هذه المتوفّرة إمّا بقوامات ماتية أو بقوامات متلالئة، ستكون أعيننا جاهزةً لاستقبال الشتاء ومشرقةً تماماً!

Wishes Come True- باليت مكياج الوجه والعيون

75 درهماً إماراتياً/86 ريالاً قطرياً/88 ريالاً سعودياً/8.9 دنانير بحرينية/6.70 دنانير كويتية

تضمّ هذه الباليت من وحي الأعياد، مجموعةً متوازنةً تماماً تتألف من ستّة ظلال عيون (Take a selfie، Friday night، Café latte، Creamy cashmere، Scented candle، Pretty pearls)، وظلين للتفتيح (Night time glow و Midnight magnificence) وبلاش واحدة (Feeling pretty). وبالطبع ستحوّل هذه الباليت أحلام كلّ سيدة إلى حقيقة!

Color Around The World – طقم من 4 باليتات للعيون والوجه

155 درهماً إماراتياً/177 ريالاً قطرياً/182 ريالاً سعودياً/18.3 دنانير بحرينية/13.80 دنانير كويتية

بدءاً من الإطلالة الباريسية الأنيقة وصولاً إلى الإطلالات الإيطالية الرومانسية والبرازيلية الجذابة والنيويوركية العصرية، تكشف سيفورا عن أسرارها التجميلية (التي كانت لا تزال حتى الآن طي الكتمان) مع باليتات المكياج الأربع هذه. وتضمّ قائمة كلّ باليت التي تصطحبك في رحلة ممتعة إلى أربع مدن مختلفة: أربعة ظلال عيون وفرشاة واحدة ومرآة واحدة ودليل توجيهي واحد. إنطلقي في جولتك الجمالية حول العالم!

Color Wishes – طقم من 5 باليتات لظلال العيون

75 درهماً إماراتياً/86 ريالاً قطرياً/88 ريالاً سعودياً/8.9 دنانير بحرينية/6.70 دنانير كويتية

بالرغم من أنّ الفارس الأبيض قد لا يكون موجوداً سوى في القصص الخيالية، يمكن لأحلامنا أن تتحقّق... والدليل على ذلك هو هذا الطقم الذي يضمّ خمس باليتات تحتوي كلّ منها على ظلَّيْ عيون من المؤكّد أنّها ستلّبي كلّ رغبات التجميل لديك: سواء أكانت هذه الرغبات تحاكي إطلالات المشاهير أو النساء اللواتي يعتبرنَ قدوات يُحتذى بهنّ أو نجمات الروك أو البطلات أو الملكات. وتترافق هذه الظلال الثنائية الرائعة التي تتّسم بألوان متناغمة وساحرة مع أدلة توجيهية عملية للغاية!

The Magic Game – طقم من 8 طلاءات أظافر بألوان رائجة للغاية

175 درهماً إماراتياً/199 ريالاً قطرياً/205 ريالات سعودية/20.6 ديناراً بحرينياً/15.60 ديناراً كويتياً

هل تتذكّرين لعبة برم الزجاجة؟ هذه النسخة الثالثة منها! أبرمي العصا السحرية واسمحي لقدَر طلاءات الأظافر بتحديد مسارك... فاللون المرجاني يصطحبنا إلى حفلٍ في ريو دي جانيرو. أمّا اللون الأزرق فيرمز إلى ضرورة ارتداء سروال الجينز المفضّل لدينا بينما يدعو اللون البني الرمادي إلى الاسترخاء والاستراحة. ويدلّ لون البيج على أنّ الوقت قد حان للتلذّذ بطعم كعكةٍ شهية. أمّا الأحمر فيرمز إلى أنّنا نستطيع القيام بكلّ ما نريد! ماذا يخبّئ لك المستقبل إذاً؟ إليكِ سيّدتي ثمانية طلاءات أظافر سهلة الاستعمال لوحدها أو عن طريق المزج والتنسيق بينها. لا تنسي استخدام الكتيب التوجيهي المترافق لابتكار إطلالات أظافر ساحرة!

Brilliant Makeup Paletteباليت

255 درهماً إماراتياً/291 ريالاً قطرياً/299 ريالاً سعودياً/30 ديناراً بحرينياً/22.70 ديناراً كويتياً

تتميّز هذه الباليت التي تأخذ شكلَ جسم طائر بغطائها المزخرف بالحلي والمتعدّد الأسطح وتصميمها النفيس والآسر، وهي تحتوي على ما يلي: 72 ظلَّ عيون و32 ملمّعَ شفاه و18 آيلاينر كريمياً و8 بودرات بلاش تسمح لنا بابتكار أي إطلالة نهارية أو مسائية. إليكِ إذا 130 لوناً ودليلَيْن توجيهيَيْن لابتكار إطلالات لا تُعدّ ولا تُحصى، تتراوح ما بين الإطلالات الناعمة للغاية وتلك الجريئة جدّاً. لقد حَلمنا بها وسيفورا ابتكرتها خصّيصاً لنا!

Color Eyeshadow Wonderland

310 دراهم إماراتية/354 ريالاً قطرياً/363 ريالاً سعودياً/36.3 ديناراً بحرينياً/27.60 ديناراً كويتياً

ما هي أفضل هديةٍ لعاشقات ظلال العيون في كلّ مكان؟ هذه الباليت التي صُمّمت على شكل كتاب يحتوي على رقيات سحرية. وما هذه الكلمات سوى مجموعة واسعة من ظلال العيون التي تأتي بألوان محايدة على الصفحة اليسرى وألوان أكثر جرأةً على الصفحة اليمنى، فضلاً عن كريم تمهيدي وكريمات مفتحة وفرش!

Magic Lip Gloss

25 درهماً إماراتياً/ ريال قطري/ ريال سعودي/دينار بحريني/ دينار كويتي

وُضع ملمّع الشفاه هذا في علبة ظريفة للغاية على شكل ندفة الثلج وهو يُستعمل بواسطة رؤوس الأصابع على الشفتَيْن ليزيّنهما سريعاً بلون طبيعي. ضعيه في محفظتك واستعمليه في أي وقت تريدين. ويُمكنك إمّا أن تدلّلي نفسكِ بهذا الملمّع الزهري الساحر أو أن تقدّميه هديةً إلى أي سيدة أخرى عزيزة على قلبك!