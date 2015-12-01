لائحة مستحضرات الاستحمام من سيفورا

تخيّلي لو كان باستطاعتك أن تبتعدي عن البرد والرياح والصقيع... ففي هذا الموسم، ستتغلّب سيفورا على قساوة فصل الشتاء وستنقلنا مباشرةً إلى قلب الوديان الثلجية. هل تتساءلين عمّا تشمله لائحتها الآسرة؟ الدلال والنعومة والاسترخاء مع أطقمها المستوحاة من الشاليهات الجبلية، وتشكيلة الماسكات التي تسمح بتجديد شباب البشرة المتعبة، والصابون المعطّر المتلألئ وغيرها من الروائع الصغيرة الأخرى التي ابتُكرت لتتيح لنا الاستمتاع بفصل الشتاء. أمّا المجموعة التي ستُحدث ضجةً كبيرةً ضمن تشكيلة هدايا هذا الموسم فهي "Let it snow"، التي تستحقّها كلّ سيدة تهوى جمع هذه المستحضرات، مع عطرها الزهري المنعش المحدود الإصدار، وتركيبته الزرقاء الجليدية المتلألئة وقارورته المرقطة بندفات الثلج!

جلBubble Bath & Shower - Let it Snow

45 درهماً إماراتياً/47 ريالاً قطرياً/48 ريالاً سعودياً/4.7 دنانير بحرينية/3.5 دنانير كويتية

هو جل استحمام ودش متلألئ يكوّن الفقاقيع في عبوةٍ واحدة فحسب. وبفضله، يمكن لسحر عيد الميلاد أن يمتدّ ليدخل إلى حماماتنا ويملؤها مرحاً!

كريم لترطيب اليدَيْن - Let it Snow

29 درهماً إماراتياً/30 ريالاً قطرياً/31 ريالاً سعودياً/3.1 دينار بحريني/ 2.25 ديناراً كويتياً

لأنّ بشرة يدَينا أكثر حساسيةً من بقية أعضاء جسمنا، فهي تستحقّ الحماية المميزة. دلّلي يدَيْكِ بتركيبة هذا الكريم غير الدهني والمصمّم خصّيصاً لإضفاء النعومة والترطيب على بشرة يديك.

غسول اليدَيْن - Let it Snow

25 درهماً إماراتياً/26 ريالاً قطرياً/27 ريالاً سعودياً/2.7 دنانير بحرينية/ديناران كويتيان

فيما يلي ثلاثة أسباب وجيهة للوقوع في غرام غسول اليدَيْن هذا: فهو يتميّز برائحة عطر محدود الإصدار، وتركيبة متلألئة زرقاء جليدية وقارورة جميلة ومدوّية.

زيت متلألئ معطّر. قارورة فضية اللون. Let it Snow

65 درهماً إماراتياً/74 ريالاً قطرياً/76 ريالاً سعودياً/7.6 دنانير بحرينية/5.80 ديناراً كويتياً

يضفي هذا الزيت المتلألئ والمعطّر النعومة على بشرتنا، فأخيراً سنتمكّن من أن نلمع كالنجوم تماماً كسانتا الفضاء!

مرطّب الجسم Velvety Body - Let it Snow

55 درهماً إماراتياً/57 ريالاً قطرياً/58 ريالاً سعودياً/5.9 دنانير بحرينية/4.25 ديناراً كويتياً

يرطّب هذا اللوشن الجسم من دون أن يترك أي ملمس لزج، وهو يتميّز برائحته الخاصة الآسرة، ويتفرّد أيضاً بقوامه الشبيه بالكريمة المخفوقة. ومع مرطب الجسم هذا الذي يضفي على بشرتك نعومةً مخمليةً، ستدلّلين بشرتك الجافة والمتقشرة طوال فصل الشتاء!

Premium Chalet - Let it Snow

130 درهماً إماراتياً/148 ريالاً قطرياً/152 ريالاً سعودياً/15.3 دنانير بحرينية/11.6 دنانير كويتية

يحتوي هذا الطقم الرائع الذي يحاكي شكل الشاليه على جل Bubble Bath & Showerومرطب الجسم Velvety Body وكريم اليدَيْن المرطّب ومدفّئ لليدَيْن، وهي المستلزمات الضرورية لموسم الشتاء.

Maxi Chalet - Let it Snow

95 درهماً إماراتياً/108 ريالات قطرية /111 ريالاً سعودياً/11.2 دينار بحريني/8.50 ديناراً كويتياً

بعد التزلج على المنحدرات، عودي إلى الشاليه لأخذ استراحة تدلّلين فيها نفسك إلى أقصى الحدود مع: جل Bubble Bath & Shower ومرطّب الجسم Velvety Body واسفنجة شبكية.

Masks of the week - طقم من 7 ماسكات أسبوعية

120 درهماً إماراتياً/137 ريالاً قطرياً/140 ريالاً سعودياً/14.2 دينارٍ بحريني/10.70 ديناراً كويتياً

بما أنّ بشرتك تتغيّر باستمرار، يضمن لك هذا الطقم المؤلف من 7 ماسكات التمتع ببشرة خالية من أي شوائب على مدى أسبوع كامل. فماسك الورد يعزّز إشراق بشرتك ويمدّها بترطيب فائق، بينما يضفي عليها ماسك اللوتس الراحة والترطيب، ويوحدّ ماسك الجينسنغ لونها ويجدّد شبابها، فيما يكافح ماسك الشاي الأخضر الشوائب التي تعاني منها ويزيل لمعانها، كما يعزّز ماسك اللؤلؤ المسائي إشراقها، ويضفي عليها ماسك فطر الينجزي النعومة ويكافح علامات تقدّمها في السن، وأخيراً يكافح ماسك الرمان علامات التعب الظاهرة ويبعث الحيوية في البشرة. هذا هو حقّاً الأسبوع المثالي بالنسبة إلينا!