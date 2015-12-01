Caviar Spectaculaire انصهار مثالي من La Prairie

تتعاون La Prairie مع دار Baccarat المصنّعة لأفخر قطع الكريستال منذ العام 1764 بغية ابتكار تحفة تعبّر عن البراعة الحرفيّة الأسطورية، الأناقة الرمزية والجمال السرمدي: Caviar Spectaculaire، قطعة محدودة الإصدار، وهي عمل فنيّ شاعري بامتياز.

يجسّد Caviar Spectaculaire القوّة، الترف والروعة للكفيار النفيس، وهو يتألّف من حنجور محدود الإصدار، سعته 75 مل، يحتوي على كريم Skin Caviar Luxe Cream الذي يشدّ البشرة ويعزّز تماسكها، وذلك في كأس لتقديم الكافيار من كريستال Baccarat الفاخر. فلدى إزالة حنجور Baccarat ذي الإصدار المحدود الذي يحتوي على الكريم في داخله، تتحوّل القطعة إلى كأس لتقديم الكافيار بعد الاستعمال من خلال استبدال الحنجور بالزبدية الخاصة بالكافيار.

صُنعت كلّ كأس برّاقة محدودة الإصدار لتقديم الكافيار والتي يبلغ مجموعها 1500 قطعة، من كريستال مشغول يدوياً. جدير بالذكر أنّ شكلها مستوحى من كأس مجموعة Harcourt 1841 التي تحمل بصمة Baccarat ولطالما اعتُبرت رمزاً للبراعة الحرفية والأناقة. فشكلها يستند إلى قاعدة سداسية الأضلاع و6 أوجه كريستالية تعكس جمال الضوء في كل زاوية لتحوّل كل مناسبة إلى احتفال ينضح رقياً بفضل أناقتها الآسرة. وبالقرب من قاعدة القطعة تبرز حلقة من الأزرق الكوبالتي بحيث تزاوج بشكل مثالي بين العلامتين الرمزيتين الملهمتين اللتين تُعتبران رديفاً للمهارة الفنية والتصميم الآسر والابتكار البديع.

أمّا مستحضر Skin Caviar Luxe Cream الذي لقي حظوة لدى عميلات La Prairie طوال أعوام عدّة في جميع أصقاع العالم مذ طُرح عام 1998، فيُعدّ كريماً مترفاً معززاً بمركّب مغذّ يعزز تماسك البشرة. وبالتالي، تكتسب البشرة لوناً جديداً ويتحسّن تماسكها ومروتنها وطراوتها، وتصبح مقاوِمة للتجاعيد. يُشار إلى أنّ كريم Skin Caviar Luxe Cream سرعان ما أصبح العلاج الأكثر قيمة لدى La Prairie وأسطورة حقيقية.

يُعتبر Caviar Spectaculaire بالفعل هدية تقدم لك جمالاً عصياً على الزمان، تقدّرينه طيلة الحياة.

طريقة الاستعمال:

• بعد تنظيف البشرة ووضع التونر، إدهنيه على الوجه، العنق، والصدر. تجنّبي ملامسته منطقة العين. استعملي Skin Caviar Liquid Lift، Skin Caviar Crystalline أو سيروم من اختيارك.

• استعمليه صباحاً ومساءً

كيفية استعمال Caviar Spectaculaire ككأس لتقديم الكافيار:

• أخرِجي كأس تقديم الكافيار من كريستال Baccarat، الزبدية الزجاجية والملعقة من علبة التقديم.

• قومي بحلّ الرأس الفضي للكشف عن مكمن كريم Skin Caviar Luxe Cream من La Prairie.

• أزيلي الغطاء البلاستيكي وتمتّعي بترف كريم Skin Caviar Luxe Cream من La Prairie.

• حين ينفد كريم Skin Caviar Luxe Cream من La Prairie، إضغطي على المشبكين الموجودة على جانبي الرأس الفضي لتحرير مستوعب الكريم.

• وللتلذّذ بالكفيار المفضل لديك، ضعي ثلجاً مطحوناً داخل كأس تقديم الكافيار ثمّ أدخلي الزبدية الزجاجية.

• لتنظيف الكأس، إغسليها بيديك برويّة مستخدمة الماء الفاتر والصابون.