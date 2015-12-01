لمسات أحمد أسير تزيد إيميه صيّاح جمالاً

منذ انطلاقة برنامج The voice ومكياج إيميه صيّاح حديث العالم والمتابعين على السوشيل ميديا، لأنها في كل حلقة تزداد جمالاً عمّا سبق. ما دفعنا إلى طرح سؤال مباشر على اختصاصي التجميل أحمد أسير، الذي يهتم بإطلالاتها الجماليّة في هذا البرنامج، فقال: "بداية، مما لا شك فيه أن إيميه جميلة طبيعياً، ومن دون مكياج، وعلى الخبير الذكي أن يعي كيفيّة إبراز جمالها ببساطة، من دون ابتزال. لهذا، فأنا أحافظ على جمالها وأزيّنه ببعض اللمسات الضروريّة. في هذه الإطلالة، مثلاً: نجد إيميه بمكياج طبيعي جداً، يُبرز جمال عينيها، ومع ترك بشرتها وشفتيها بلون طبيعي".