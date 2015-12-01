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بالصور.. أهالى أبو صقل بدائرة العريش يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

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بالصور.. أهالى أبو صقل بدائرة العريش يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بالصور.. أهالى أبو صقل بدائرة العريش يدلون بأصواتهم فى الانتخابات
شهدت لجان مدرسة أبو صقل بدائرة العريش، إقبال المئات من أهالى المنطقة للمشاركة فى التصويت فى جولة انتخابات الإعادة.

وتجمعت أعداد كبيرة من الأهالى خارج كردون النطاق الأمنى للجان وتسابق الأهالى لإرشاد الناخبين إلى مقر اللجنة، ووصل للإدلاء بأصواتهم كبار سن وشباب وسيدات.

اليوم السابع -12 -2015

من جانبها فرضت قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة كردونًا أمنيًا حول مقر اللجنة، وأشرفت قوة من قسم أول العريش على تأمين محيط اللجنة ونصبت بوابة أمنية للكشف عن المفرقعات يمر من خلالها كل ناخب فى طريقة للجنة.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبًا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفًا و635 ناخبًا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

اليوم السابع -12 -2015

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".
>اليوم السابع -12 -2015

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

اليوم السابع -12 -2015
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