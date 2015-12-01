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السيطرة على تسرب غاز بعد كسر ماسورة تغذى وسط مدينة بنها بالقليوبية

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السيطرة على تسرب غاز بعد كسر ماسورة تغذى وسط مدينة بنها بالقليوبية السيطرة على تسرب غاز بعد كسر ماسورة تغذى وسط مدينة بنها بالقليوبية
تمكنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القليوبية بالتنسيق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وشركة غاز من انقاذ مدينة بنها من كارثة محققة، إثر حدوث تسرب غاز بالماسورة الرئيسية بمنطقة الكبارى الجديدة بالرياح التوفيقى ببنها بقطر 4 بوصة بسبب أعمال الحفر بالمنطقة، حيث اصطدم لودر الحفر بمشروع إنشاءات الكبارى بالماسورة التى تغذى منطقة وسط البلد وشارع سعد زغلول ببنها.

وبعد تلقى بلاغ بالواقعة انتقلت على الفور الأجهزة المعنية برئاسة المهندس مصطفى عباس رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، وعدد من القيادات الأمنية والحماية المدنية، وتبين أنه أثناء قيام العمال بأعمال الحفر بمشروع أعمال كبارى بنها الجدبدة، اصطدم لودر حفر بماسورة للغاز الطبيعى قطرها 4 بوصة، مما تسبب فى حدوث تسرب بالغاز، وتم السيطرة عليه بشكل سريع منعا لتفاقم الوضع وعودة ضخ الغاز للمنازل والمحال التجارية.

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مصر 365

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