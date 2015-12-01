بالصور.. "الأورمان" تفتتح مشروع تطوير 31 منزلاً بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. محمود الخطيب: مستعد لتقديم كل أنواع الدعم للفقراء بالصعيد.. ومحمد بدر: لن نتردد فى مساعدة المؤسسات الخيرية

شهد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، يرافقه الكابتن محمود الخطيب، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، أعمال مشروع تسليم 31 منزلاً للأهالى بعد إعادة إعمارها من قبل مؤسسة الأورمان بمركز إسنا، وكانت مؤسسة الأورمان قد أعادت بناء وترميم المنازل فى إطار مشروعات القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وبرنامج هدية الرئاسة للشعب المصرى.

وحضر الافتتاح إبراهيم السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، ومحمود فؤاد نائب المدير، ومحمد وائل محمد مدير إدارة المشروعات بالجمعية، وكامل عطا الله المشرف على تطوير القرى بالجمعية، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة إسنا وحسين كشك رئيس الوحدة المحلية بقرية الشغب، ومصطفى زمزم المسئول الإعلامى للأورمان.

ومن جانبه صرح محمود الخطيب نجم النادى الأهلى السابق، من داخل القرية التى أطلق عليها الأهالى "قرية الأورمان"، إن الأورمان رائدة فى الأعمال الخيرية التى تساعد بها الفقراء والمحتاجين لتغيير أوضاع حياتهم للأفضل، مؤكدًا أنه حضر للأقصر للمشاركة فى إدخال البسمة على وجوه الجميع من سكان المنازل التى تم ترميمها فى مدينة إسنا.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب فى تصريحات خاصة أثناء افتتاح المشروع، أنه يسعى ليكون متواجدًا دائمًا فى المناسبات الخيرية التى تساعد على الارتقاء بحياة المواطنين الفقراء بصعيد مصر، والذى يعانى كثيرًا من سوء الأوضاع والتهميش منذ عدة سنوات، مشددًا على أنه سيبذل كل جهده المادى والمعنوى لتقديم الدعم للغلابة والفقراء.

وعلى جانب قطاع السياحة، بعث الخطيب برسالة من الأقصر، مناشدًا جميع أبناء جمهورية مصر العربية بقضاء إجازة الشتاء فى الأقصر مدينة السحر والجمال، لتنشيط القطاع السياحى الداخلى بها، ومساعدة المحافظة فى العودة على خريطة السياحة بكل قوة فى الموسم الشتوى.

وعقب الانتهاء من افتتاح القرية توجه الوفد إلى مقر مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة، والذى تسير فى أعمال التشييد والبناء، وتفقدوا أعمال التشطيبات النهائية داخل مقر المستشفى، حيث صرح المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى، فى أول يناير المقبل.

وأضاف المهندس حسام القبانى خلال الجولة أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى بالمستشفى بحضور كبير لشخصيات عامة وسياسية ورياضية داخلها، وستفتح أمام المواطنين للبدء فى أكبر صرح طبى ومشروع ضخم لخدمة أهالى الصعيد بأكلمه بالمجان.

وعلى جانب آخر صرح محمد بدر محافظ الأقصر خلال الجولات، بأن المحافظة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للمساعدة فى إنهاء أية مشروعات خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين بكل قوة، قائلاً: "لن نتردد فى مساعدة أية جمعية أو مؤسسة خيرية تساعد أبناء الأقصر للنهوض بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والحياة المعيشية، وأكبر دليل تبرعنا بأرض لتوسعة مشروع مستشفى الأورمان".

وكانت الجمعية قد قامت بتطوير المنازل بعد تعريشها بالعروق والخشب بدلاً من القش والبوص وتم تركيب الكهرباء وأعمال السباكة ومحارة المنازل وأعمال الدهانات وتركيب سيراميك، وسوف يتم توفير أثاث لجميع المنازل، ومن المقرر أن يزور الوفد أعمال إنشاء مستشفى شفاء الأورمان.



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