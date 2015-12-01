نتنياهو يعترف بأن إسرائيل تنشط فى الأراضى السورية من حين إلى آخر

اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن جيش بلاده ينشط من حين إلى آخر فى الأراضى السورية للحيلولة دون فتح جبهة جديدة فيها ضد إسرائيل ولمنع نقل أسلحة فتاكة من سورية إلى لبنان.

جاءت ذلك فى كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر الجليل الذى تنعقد أعماله فى عكا، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

وأضاف أن من المهم منع حدوث مواجهة بين قوات الجيش الاسرائيلى وبين القوات الروسية العاملة فى الأراضى السورية، مؤكدا ان هناك تنسيقا بين الطرفين بهذا الخصوص.

يشار إلى ان نتنياهو والرئيس الروسى فلاديمير بوتين قالا خلال لقائهما امس الأثنين على هامش مؤتمر الامم المتحدة بشان المناخ فى العاصمة الفرنسية ان الجيشين الروسى والاسرائيلى ينسقان بشكل جيد انشطتهما فى إطار آلية تنسيق جديدة تم إعدادها على ضوء الأزمة المتفاقمة فى سورية.