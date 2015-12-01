حريق يتسبب فى ارتفاع سحب الدخان فوق جزيرة الجميرا فى دبى

اندلع حريق ضخم فى دبى، تسبب فى ارتفاع سحب الدخان فوق جزيرة الجميرا الصناعية الشهيرة فى الإمارات.

اندلع الحريق فى بناية سكنية تحت الإنشاء فى قاعدة الجزيرة التى صنعت على شكل نخلة. وحاول مسئولو الدفاع المدنى جاهدين مواجهة الحريق وأرسلوا طائرة حربية

قال مكتب دبى للإعلام فى وقت لاحق أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال ثلاثين دقيقة دون وقوع إصابات.

شبت عدة حرائق فى ناطحات سحاب وبنايات أخرى فى الإمارات هذا العام، بما فى ذلك الحريق الذى اندلع فى فبراير فى برج الشعلة الذى يتألف من 86 طابقا، أحد أطول الأبراج السكنية فى العالم.

شب الحريق فى مبنى مؤلف من 32 طابقا الأسبوع الماضى إضافة إلى مبنى فى حى الديرة فى دبى، وهو ما أجبر السلطات على إغلاق جزء من مترو المدينة.

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