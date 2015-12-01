نتنياهو يقر رسميا بتنفيذ الجيش الإسرائيلى عمليات داخل سوريا

> أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن جيش بلاده ينشط من حين إلى آخر فى الأراضى السورية؛ للحد من ظهور جبهة جديدة فيها ضد إسرائيل ولمنع نقل أسلحة فتاكة من سوريا إلى لبنان.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) عن نتنياهو، قوله "من المهم منع حدوث مواجهة بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلى وبين القوات الروسية العاملة فى الأراضى السورية"، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الطرفين بهذا الخصوص.

وأضاف نتنياهو - فى كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر الجليل الذى تنعقد أعماله فى عكا - "إن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ليس مرده مساحات من الأراضي، وإنما كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي" على حد قوله.

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