الفنان سمير صبرى يدلى بصوته فى "الزمالك".. ويؤكد: نحتاج معارضة وطنية

أكد الفنان الكبير سمير صبرى أن مصر فى حاجة إلى معارضة وطنية، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب الإدلاء بصوته فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالانتخابات، فى إحدى لجان مدرسة القومية المشتركة بالزمالك، إلى ضرورة إعلاء مصلحة الشعب قبل أى شئ.

وقال سمير صبرى : "الفترة المقبلة تقتضى من الجميع سواء سلفى، إخوانى، وفدى أن نتحد لأن هناك حرباً شرسة تمارس ضدنا، ولو راجعنا كلام إسرائيل من 30 سنة، سنجد أن قادتها تقول دعم يقتلون بعضهم، وهذا ما يحدث الأن بالفعل، وبدلاً من المقاومة أصبح كلاً منا يحارب الآخر.. وصراعنا الداخلى يخدم إسرائيل وفى صالحها".

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وأضاف : "خرجت اليوم لانتخاب نائب يعمل من أجل البلد، ومن اجل الابتعاد عن اختيار الشخص الذى يدفع الأموال للحصول على أصوات الناخبين.. عايزين نشتغل كلنا مع القيادة الأمينة للبلد، ولابد أن نتخلى عن الأهواء الشخصية وكذلك التوجهات السياسية ونشتغل سنتين أو تلاتة لمصر فقط".

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وتابع الفنان الكبير : "نحتاج معارضة حقيقية من أجل البلد وليس لمصالح حزبية ضيقة، وننتظر لحين استقرار الأمور ثم الحديث بعد ذلك عن من يشكل الحكومة".

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