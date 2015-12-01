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استنفار أمنى بالمطار استعدادًا لعودة الرئيس السيسى من فرنسا

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استنفار أمنى بالمطار استعدادًا لعودة الرئيس السيسى من فرنسا استنفار أمنى بالمطار استعدادًا لعودة الرئيس السيسى من فرنسا
اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة وأعلنت حالة الاستنفار القصوى، استعدادًا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى من العاصمة الفرنسية باريس بعد مشاركته فى مؤتمر قمة المناخ.

وقامت قوات الحرس الجمهورى بتسلم المنطقة المحيطة بالصالة الرئاسية وتم تمشيطها بواسطة سيارات الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية المدربة.

كما انتشرت قوات الحرس الرئاسى الخاص وعناصر الشرطة المدنية والشرطة السرية على جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار، ومن المقرر أن يصل الرئيس بعد قليل.


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