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الحكومة تضم أراضى جنوب "القاهرة- السويس" لإنشاء العاصمة الإدارية

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الحكومة تضم أراضى جنوب "القاهرة- السويس" لإنشاء العاصمة الإدارية الحكومة تضم أراضى جنوب "القاهرة- السويس" لإنشاء العاصمة الإدارية
وافق مجلس الوزراء اعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الاراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة/ السويس، والبالغ مساحتها 190445 فدان اللازمة لإنشاء العاصمة الادارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتنفيذ التجمع العمرانى الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، مما يسهم فى تخفيف التكدس السكنى فى القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.

وأعلن مجلس الوزراء انه في إطار التوجه التنموي للدولة في مجالات الصحة العامة والبيئة واتخاذ الخطوات الجادة والفاعلة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 618 فداناً بالمراغة في محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة مزارع خشبية، و577.4 فداناً بطهطا لإستخدامها في توسعات محطة المعالجة القائمة هناك.


>رئيس الوزراء: بدء تنفيد العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10 آلاف فدان

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مصر 365

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