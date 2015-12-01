«نقابة المحامين» : تعذيب فتاة قاصر واحتجازها دون سند قانوني داخل قسم ثاني شبرا الخيمة

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بضرورة محاسبة مأمور وضباط قسم ثان شبرا الخيمة علي احتجاز المواطنين بالقسم دون وجه حق وتعذيبهم، وأدانت اللجنة، برئاسة خالد أبو كريشة تعنت أقسام الشرطة في تحرير المحاضر وبخاصة محاضر إثبات الحالة وتطالب بتوفير الاستعدادات اللازمة لوزارة الداخلية لمنع تجاوزات أقسام الشرطة في الفترة المسائية .

> وقالت سيدة قنديل عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات أن قسم ثان شبرا الخيمة قام باحتجاز فتاة 16 عام بدون وجه حق وتعذيبها وحررت شكوى لوزير الداخلية وبلاغ للنيابة ضد مأمور القسم وضباطه مصطفى لطفي و محمود ندا وأخر يدعى حسين وحمل البلاغ رقم1124 عرائض لسنة 2015 نيابة شبرا الخيمة.

> وأثبت الكشف الطبي الظاهري علي الفتاة بإصابتها بكدمة أعلي الكتف الأيسر وكدمة في كف اليد اليمنى وسحجات في الصدر والظهر وطلب بعرضها علي قسم العظام .

> قالت سيدة قنديل لـ ” ONA” : بدأت أحداث القصة فجر الخميس الساعة الثانية صباح بتوجه أفراد قسم ثان شبرا الخيمة بالقبض علي ” ه .م .” 16 عام طالبة بالثانوية العامة واحتجازها بالقسم والتعدي عليها بالضرب “وفق رواية الفتاة” وعرضت يوم الجمعة علي نيابة شبرا الخيمة والتي قامت بإخلاء سبيلها ولكن قسم شبرا لم ينفذ الحكم أو إجراءات إخلاء السبيل وانتظرت أسرتها أمام القسم حتى العرض الليلي دون جدوى .

> وأضافت قنديل .. في صباح يوم السبت أرسل قسم شبرا أوراق الفتاة إلي مدرية بنها للكشف عليها أفاد الكشف بعدم وجود سابقة أو بلاغ ضد الفتاة وهو ما يوجب الإفراج الفوري عنها .

> وأشارت قنديل بأنها توجهت للقسم لبيان سبب الاحتجاز غير القانوني وأنكر الضابط النوبتجي ووجودها بالقسم وأفاد بأن النيابة أخلت سبيلها وفى دفتر القسم تم إخلاء سبيلها من قبل المباحث ، وهو ما نفته أسرتها وبالتوجه مره أخري للقسم ومواجهة مصطفي لطفي ضابط المباحث الذي أكد علي وجود الفتاة بالقسم وبسؤله عن السبب أجاب ” هشتغل معاها” ورفض الإفراج عنها رغم اتهامه باحتجاز مواطن دون وجه حق قال ” قدمي شكوى ” .

> ولفتت قنديل أنها سلكت الطرق القانونية والتي بدأت بتحرير محضر إثبات حالة وهو ما قوبل بالرفض ومع الإصرار أكد مأمور القسم أن الفتاة ستخرج خلال ساعة لتسويف المشكلة الأمر الذي دعنا للتوجه لوزارة الداخلية فجرا وتحرير شكوى بتاريخ 29 / 11 لعرضها صباحا علي الوزير ، وأخلي قسم شبرا سبيل الفتاة يوم الأحد وقدمت شكوى في النيابة وسجلت أقوالها في شكوى تعذيب واحتجاز دون وجه حق وأمرت النيابة بتحويلها للمستشفي .

> واستنكرت قنديل امتناع الأقسام عن تحرير المحاضر في غير أوقات عمل النيابة وعدم توفير ضباط وأفراد أمن بالوزارة بخلاف قوات التأمين لمتابعة التجاوزات أو منعها وهو ما يسهل عمليات التعذيب ليلا بأقسام الشرطة .