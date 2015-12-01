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بالفيديو.. مدير أمن القاهرة: 4000 شرطى يشاركون فى تأمين العاصمة بالانتخابات

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بالفيديو.. مدير أمن القاهرة: 4000 شرطى يشاركون فى تأمين العاصمة بالانتخابات بالفيديو.. مدير أمن القاهرة: 4000 شرطى يشاركون فى تأمين العاصمة بالانتخابات
أكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن الاوضاع الأمنيه فى شوارع و ميادين العاصمة هادئة و مستقرة، و ذلك بفضل الانتشار الأمنى المكثف لرجال الشرطة، بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، الذين يتواجدون بشكل ملحوظ فى كافه شوارع و ميادين القاهرة، لتأمين المقار و المراكز الانتخابية، و المنشئات الهامة، خلال جوله الاعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

و اشار مدير أمن القاهرة فى تصريحاته لليوم السابع إلى أن كافه المقار الانتخابيه مؤمنة بشكل كامل، و هناك استنفار أمنى لتأمين اللجان الانتخابية، وأن هناك إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، و هو ما لاحظه منذ بدء فتح المقار الانتخابية، و توافد المواطنين على اللجان، ما يدل على وجود الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدا ان رجال الشرطه يبذلون الغالى و النفيس من أجل تأمين المواطن حتى وصوله إلى المقر الانتخابى.
>اليوم السابع -12 -2015
>و أضاف اللواء خالد عبد العال أن هناك خطة أمنية شاملة اتبعتها الأجهزة الأمنيه بوزارة الداخلية، شملت كافة محاور العملية الانتخابية، بدءاً من تأمين المراكز الانتخابية و الشوارع المؤدية إليها، حتى تأمين اللجان العامة، أثناء عمليات الفرز وصولا إلى إعلان نتائج الانتخابات، مؤكدا ان هناك خطه انتشار موسع سيتم تطبيقها فور اعلان النتائج في كافه شوارع و ميادين العاصمه لتامين المنشئات الهامه و الحيويه والتصدي لاي محاوله من شأنها تعكير صفو العمليه الانتخابيه، موضحا ان الخطه الامنيه تشمل 4000 ضابط و فرد شرطه منتشرين في ربوع القاهرة لتامين كافه الشوارع و الميادين.
>و أنهى مدير أمن القاهرة تصريحاته لليوم السابع برساله وجهها إلى الشعب المصرى قائلا " انا بطمن كل الشعب المصري ان هناك خطه امنيه علي اعلى مستوى و كمان في رجال شرطه مخلصين لبلدهم مستعدين للتضحيه بأرواحهم فداء للوطن و بقولكوا اطمنوا و ثقتكم كاملة في رجال الشرطه و دورهم في تامينكم و تامين البلاد".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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