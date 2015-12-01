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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب المنخفضة خاصة شرقا ظهرا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة وتزداد كميات الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية والساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية .

الرياح .. جنوبية شرقية - شرقية / 10 - 22 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة خلال فترتي بعد الظهر والمساء.

البحر ..خفيف - متوسط ..  والموج بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى ثلاثة وأربعة بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 41 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 47 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و 39 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    30      19              90       30 .
> دبي                        30      20              85       30 .
> الشارقة                   32       19              85       30.
> عجمان                    31       18             80       30.
> أم القيوين                31        17              80       25 .
> رأس الخيمة              31       17              75       25 .
> الفجيرة                   28       21              85       40.
> العين                     29       17              85       30 .
> ليوا                       30      17               90       30 .
> الرويس                  29      19               85       25 .
> السلع                    29       20               85       25.
> دلما                      28      22               80       45 .
> طنب الصغرى          28      22               85       40 .
> طنب الكبرى            28      22               85       40 .
> أبوموسى               28       22               85       40.

 

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