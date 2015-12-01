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فى اليوم العالمى لمكافحته.. الإيدز يقتل 1.2 مليون شخص فى العالم كل عام

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فى اليوم العالمى لمكافحته.. الإيدز يقتل 1.2 مليون شخص فى العالم كل عام فى اليوم العالمى لمكافحته.. الإيدز يقتل 1.2 مليون شخص فى العالم كل عام
يحتفل العالم منذ 27 عاماً باليوم العالمى للإيدز، ومنذ ذلك الوقت تحول الحكم على المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من "حكم الإعدام" إلى مريض مزمن يمكن التحكم فى مرضه وعلاجه.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، أوضحت منظمة الصحة العالمية “WHO”، أن هناك 35 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم مصابون بالمرض وما زال الكثيرون منهم لا يحصلون على العلاج.

ووفقاً لموقع “usnews”، فإن فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" لا يزال يقتل 1.2 مليون فى جميع أنحاء العالم كل عام، مما يجعله ثانى سبب رئيسى للوفاة عن طريق العدوى، بعد مرض السل.

وأشارت “WHO”، إلى أن الإيدز يقتل أو يدمر خلايا نظام المناعة فى الجسم، وغالبا ما ينتشر عن طريق الجنس بدون وقاية مع شخص مصاب، ويمكن أيضا أن ينتشر عن طريق تبادل الإبر بين متعاطى المخدرات أو من خلال الاتصال بدماء شخص مصاب، كما يمكن للسيدات أن يمر الفيروس إلى أطفالهن أثناء الحمل أو الولادة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن 16 مليون شخص يحصلون على العلاج المضاد لفيروس الإيدز، وقد ساعدت التطورات العلمية على استقرار المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مع خفض خطر انتقال العدوى إلى الآخرين.

وأضافت المنظمة، أن 12 مليار دولار سنوياً هو المبلغ اللازم للقضاء على الفيروس منذ عام 2000 حتى حلول عام 2020.
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