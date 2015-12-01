مفاجأة.. أغصان التوت البرى تعالج مرض السكر

يعانى كثير من الأشخاص من مرض السكرى وارتفاع السكر فى الدم الذى يشبه السم بطىء المفعول، وغالباً ما يصاحبه ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون فى الدم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن أن أغصان التوت، جنبا إلى جنب مع أوراقها هى وسيلة فعالة لخفض نسبة السكر فى الدم.

وأوضح فريق الباحثون، أن الأعراض الشائعة للسكرى، تشمل:

• زيادة العطش أو الجوع

>• جفاف الفم

>• التبول المفرط

>• فقدان الوزن غير الطبيعى

>• ضعف وتعب وهزل

>• العدوى المتكررة (عدوى الفطريات فى المنطقة المهبلية فى النساء)

>• خدوش الجسم تستغرق وقتا طويلا للشفاء

>• عدم وضوح الرؤية

إضافة ملعقة كبيرة من أغصان التوت المفرومة فى إناء مع صب كوب كبير من الماء المغلى عليها، ثم يوضع على النار فى درجة حرارة منخفضة لمدة 10 دقائق، ثم توضع جانباً وتغطى لمدة ساعة ثم يتم تصفية المزيج ويشرب على مدار اليوم.

وأكد الباحثون على أن مدة العلاج هى شهر واحد، للحفاظ على نسبة السكر فى الدم منتظمة وطبيعية.