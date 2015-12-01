فوائد الفلفل الأسود.. أبرزها علاج السعال والمعدة

فوائد الفلفل الأسود كثيرة أهمها علاج نزلات البرد

فوائد الفلفل الأسود كثيرة، فالبعض يعتقد خطئا أنه ضار، إلا أن له من الفوائد ما لا يمكن تخيلها، ولا شك أن الإسراف فى تناول الفلفل الأسود وإضافته بكثرة إلى الطعام يضر المعدة، ولكن بمعدلاته الطبيعية ونسبه المعتدلة تظهر فوائد الفلفل الأسود الهامة للجسم.

فوائد الفلفل الأسود لا حصر لها، هذا ما أكد عليه الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الغذاء، موضحا أنه يساعد الكثيرين ممن يعانون من الإصابة بنزلات البرد العنيفة، والتى تكون أبرز أعراضها الظاهرة هو السعال المتكرر، لذا فإضافة القليل للغاية منه إلى الطعام يساعد على سرعة الشفاء منها، والحد من السعال الشديد.

فوائد الفلفل الأسود..لن تتخيلها

وتابع قائلا: "قد يعانى البعض من حالة فقدان للشهية بشكل دائم، وضعف فى الإقبال على الطعام، كذا قد يتعرض البعض لسوء هضم وضعف قدرة المعدة علي امتصاص العناصر. ويكون الحل الخفى حينئذ هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود إلي الطعام لتعادل عناصره، ويعالج هذه الأعراض المرضية لاحتوائه على زيوت طياره رائعة، وهى من أهم فوائد الفلفل".

وتابع الباحث فى الغذاء حديثه، معددا فوائد الفلفل الأسود، مؤكدا على احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية تقى من السرطان مستقبلا، كما أن أحد أبرز فوائد الفلفل، أنه يساعد على زيادة حركة الامتصاص داخل الأمعاء، والقليل منه يزيد من حركية الأمعاء ويسهل عملية الهضم، فبالاضافة إلى مذاقه اللذيذ المعزز للشهيه، فله دور كبيريقوم به كمطهر معوى طبيعى قاتل للبكتيريا، وفوائد الفلفل الأسود الكثيرة لطالما استخدمه القدماء فى الوصفات الطبيعية بخلطه بالفازلين الطبى الطبيعى، لدهانه على المفاصل لتخفيف ألمها المتكرر.

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