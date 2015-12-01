محافظ البحيرة يتفقد مركزى شبراخيت والرحمانية

أجرى الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بجولة بمركزي شبراخيت والرحمانية تفقد خلالها وحدة مرور شبراخيت المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة، حيث أطمأن على جاهزية المبنى وانتهاء الأعمال الإنشائية به تمهيدا لتشغيله واستقبال المواطنين الراغبين في استخراج التراخيص والخدمات المرورية المختلفة ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير عام المرور للانتهاء من كافة الأعمال خلال 10 أيام وكذا قيامه ببناء سور حول وحدة الفحص وتمهيد ورصف المداخل الداخلية بالوحدة.

وشملت الجولة مستشفى شبراخيت المركزي، حيث تفقد أقسام الطوارئ والرعاية والكلى وراجع سجلات المستشفى الخاصة بالعيادة الخارجية التى تستقبل من 650 ـ 700 حالة إسبوعيا، كما راجع سجلات أصناف الأدوية بالصيدلية الداخلية، ووجه مدير المستشفى بسرعة شراء عدد 20 سرير جديد لقسم الكلى وشدد على ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية بصفة دائمة.

وضمت الجولة أيضا مبنى الوحدة المحلية بالرحمانيه حيث التقى بالعاملين وأستمع إلى مطالبهم وحثهم على العمل بالجد والاجتهاد وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين وحسن استقبالهم، بالإضافة إلى المركز الطبي بالرحمانيه، حيث تفقد وحدة إمداد الأطفال بالألبان الصناعية وقام بمراجعة سجلات الوحدة التى تستقبل من 50 ـ 60 حالة يوميا لصرف الألبان المدعمة كما تفقد وحدة الأسنان ومركز رعاية الأمومة

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير الكورنيش على ترعة ساحل مرقص داخل مدينة الرحمانية والمجاورة لوحدات السكن الإجتماعى ووجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال بالتزامن مع موعد تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.