محافظ البحيرة يتفقد مركزى شبراخيت والرحمانية

وشملت الجولة مستشفى شبراخيت المركزي، حيث تفقد أقسام الطوارئ والرعاية والكلى وراجع سجلات المستشفى الخاصة بالعيادة الخارجية التى تستقبل من 650 ـ 700 حالة إسبوعيا، كما راجع سجلات أصناف الأدوية بالصيدلية الداخلية، ووجه مدير المستشفى بسرعة شراء عدد 20 سرير جديد لقسم الكلى وشدد على ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية بصفة دائمة.
وضمت الجولة أيضا مبنى الوحدة المحلية بالرحمانيه حيث التقى بالعاملين وأستمع إلى مطالبهم وحثهم على العمل بالجد والاجتهاد وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين وحسن استقبالهم، بالإضافة إلى المركز الطبي بالرحمانيه، حيث تفقد وحدة إمداد الأطفال بالألبان الصناعية وقام بمراجعة سجلات الوحدة التى تستقبل من 50 ـ 60 حالة يوميا لصرف الألبان المدعمة كما تفقد وحدة الأسنان ومركز رعاية الأمومة
وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير الكورنيش على ترعة ساحل مرقص داخل مدينة الرحمانية والمجاورة لوحدات السكن الإجتماعى ووجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال بالتزامن مع موعد تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.