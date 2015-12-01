إخلاء سبيل منسق وقفة حملة الماجستير بكفالة 5 آلاف

أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة، بإخلاء سبيل "محمود.ا"، المنسق لوقفة حملة الماجستير، بكفالة 5 آلاف جنيه.

أنكر المتهم أمام المستشار طاهر سبالة، وكيل أول نيابة قصر النيل، تحريض المتظاهرين على قطع الطريق وتعطيل المواصلات والتظاهر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض أول أمس، الأحد، على العشرات من متظاهرى "حملة الماجستير والدكتوراه"، عقب تظاهرهم بميدان التحرير، وقطعهم الطريق، مما تسبب فى تعطيل المواصلات بالميدان ثم تم صرفهم دون التحقيق معهم عدا منسق الوقفة الاحتجاجية.