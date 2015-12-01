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اليوم السابع الموقع الإخبارى الوحيد فى قائمة الأكثر نمواً على "تويتر"

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اليوم السابع الموقع الإخبارى الوحيد فى قائمة الأكثر نمواً على "تويتر" اليوم السابع الموقع الإخبارى الوحيد فى قائمة الأكثر نمواً على "تويتر"
صنف موقع "social bakers" للإحصائيات الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" الحساب الرسمى لجريدة اليوم السابع عبر تويتر أنه من الحسابات الأسرع نمواً فى ، وجاء اليوم السابع فى المركز الثالث كأول جريدة تُصنف بأنها الأكثر نمواً فى عدد متابعيها بعد الإعلامى الساخر باسم يوسف متصدراً المركز الأول، وعمرو خالد فى المركز الثانى.

كما احتلت اليوم السابع المركز السادس فى الحسابات الأكثر متابعة وعدد متابعوها قارب على الـ 4 ملايين.

لمتابعة حساب اليوم السابع الرسمى على تويتر https://twitter.com/youm7

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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