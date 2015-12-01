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رئيس وزراء لبنان يستقبل الجنود المحررين من جبهة النصرة

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رئيس وزراء لبنان يستقبل الجنود المحررين من جبهة النصرة رئيس وزراء لبنان يستقبل الجنود المحررين من جبهة النصرة
استقبل رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام منذ قليل جنود الجيش اللبنانى المحررين من جبهة النصرة اليوم فى مقر السرايا الحكومى فى لبنان.

وارتدى الجنود المحررون منذ ساعات الزى العسكرى أثناء لقاء رئيس ، والذين تم تحريرهم اليوم بعد اختطافهم منذ 2014 فى صفقة تبادل للاسرى مقابل الافراج عن 13 سجينا .

وعلت الهتافات والزغاريد والفرحة على وجوه عائلاتهم، حيث استقبل أهالى العسكريين ذويهم بالزغاريد ونثر الورود والأرز وإطلاق نار كثيف، كما تعم أجواء الفرحة العاصمة بيروت خاصة أهالى العسكريين اللبنانيين .


>- الإفراج عن أسرى لبنان لدى جبهة النصرة يحتل قائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعى.. سعد الحريرى: انتصار للجيش.. وائل كفورى: ببارك للعسكريين رجعوا سالمين.. ونانسى عجرم: خرجوا للحرية والرحمة للشهداء
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