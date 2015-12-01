جنرال بريطانى: القوات برية قد تكون الخطوة القادمة إذا أردنا هزيمة "داعش"

>قال قائد الجيش البريطانى السابق اللورد دانات، اليوم الثلاثاء، إن دول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تجد نفسها مجبرة على ارسال قوات برية الى سوريا اذا كانوا "جادين" فى عزمهم على القضاء على داعش.

وأضاف القائد البريطانى السابق -فى تصريحات- أنه رغم أن هذا الأمر مستبعد فى مقترح يوم غد فى مجلس العموم حول تدخل بريطانيا فى سوريا، "ورغم أننى لا أحب أن أرى قوات بريطانية أو فرنسية أو أمريكية فى سوريا، إلا أننا اذا كنا جادين فى القضاء وهزيمة داعش يجب علينا أن نصل الى ذلك الأمر".

>وأوضح دانات أنه لا يريد أن نصل الى ذلك ولكن إذا كنا جادين فى النجاح يتعين علينا أن ننظر فى جميع الخيارات فى مرحلة ما فى المستقبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يثير فيها اللورد دانات احتمال ارسال قوات برية إلى سوريا.

>على جانب آخر، دافع المتحدث باسم رئيس الوزراء عن قرار ديفيد كاميرون بتحديد يوم واحد فقط للمناقشات والتصويت على قصف سوريا، بعد أن اتهم حزب العمال رئيس الوزراء "بالاندفاع نحو الحرب".

وقال المتحدث إن النواب سيحصلون على عشر ساعات ونصف من النقاش لتوسيع مدى قصف داعش الى سوريا، حيث يبدأ ديفيد كاميرون النقاش، وينهيه وزير الخارجية فيليب هاموند.

وأكد المتحدث على أن النقاش، الذى سيبدأ الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، ومن المقرر اجراء التصويت الساعة العاشرة مساء، يأتى بعد نقاش آخر الأسبوع الماضى رد خلاله كاميرون على نحو 100 سؤال من النواب خلال 150 دقيقة.

وأشار المتحدث الى أن قرار قصف داعش فى العراق استغرق نقاشا دام نحو سبع ساعات ونصف فقط قبل اتخذا القرار، بينما استغرقت حرب فوكلاند نقاشا لمدة ساعتين ونصف فقط.

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