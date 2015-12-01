رئيس وزراء اليمن يرفض تعديلا وزاريا أجراه الرئيس

قال مسئول يمنى كبير إن رئيس الوزراء خالد بحاح رفض تعديلا وزاريا أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادى اليوم الثلاثاء واعتبره "غير شرعى ."

كان هادى أعلن فى وقت سابق الثلاثاء إقالة خمس وزراء بينهم القائم باعمال وزير الخارجية رياض ياسين فى مرسوم نشر على وكالة سبأ للانباء التابعة للرئاسة.

ويحاول هادى الذى عاد لمدينة عدن الشهر الماضى بعدما دفعه المتمردون الحوثيون للخروج من البلاد فى مارس آذار استعادة سلطته فى مناطق استردها انصاره من الحوثيين.

وقال المصدر لرويترز إنه سيصدر إعلان شخصى برفض التغييرات الوزارية لأنها غير شرعية مضيفا أن هادى أجرى التغييرات دون مشاورة بحاح الذى يشغل أيضا منصب نائب الرئيس.