إحالة "سباك" للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل عجوز وسرقة شقتها بالنزهة

قرر أحمد جاد مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، إحالة سباك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية إتهامه بقتل سيدة تدعى "نجوى ص" 68 سنة عقب سرقة شقتها بالنزهة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سباك، حيث اعتاد التردد على مسكن المجنى عليها لإجراء أعمال السباكة، وبعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها خطط لإرتكاب الواقعة، حيث توجه لمسكنها، وأتلف ماسورة الصرف الخاصة بالشقة مسكنها، مما أدى إلى تدفق المياه بها، فتوجهت لحديقة المسكن لاستطلاع الأمر، واستغل عدم تواجدها ودخل المسكن من شباك الحمام، إلا أنها استشعرت بوجوده فتعدى عليها بالبلطة على رأسها وعاجلها بطعنتين بسلاح أبيض "سكين" حتى تأكد من وفاتها، وسرق هاتفها المحمول وجهاز كمبيوتر "لاب توب" ومشغولاتها الذهبية وفر هاربا.

وبالفحص وجدت الجثة مسجاه على ظهرها فى حالة تعفن كامل، وعثر بجوارها على آلة حادة "بلطة"، وسلاح أبيض "سكين"، وتوصلت النيابه إلى أنه استولى على مشغولاتها الذهبية عبارة عن ( 7 سلاسل، 7 دلايات، 1 خاتم، حلق، انسيال، ساعة حريمى، قلم مكتب)، ومشغولات فضية عبارة عن ( 2 ساعة رجالى، 4 خواتم)، ومشغولات نحاسية وإكسسوارات، 2 نظارة طبية، 2 مسبحة، ولاعة مكتب، جهاز آى باد، هاتف محمول، وبعض العملات النقدية القديمة، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه والمسروقات.

تم القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريمه، وأمرت النيابة بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

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