ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لبيع 300 أسطوانة بالسوق السوداء بحلوان

تمكن رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من إلقاء القبض على صاحب مستودع بوتاجاز لاستيلائه على 300 أسطوانة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الأصلى وحرر محضرًا بالواقعة.

تلقت شرط التموين بلاغًا من المواطنين يفيد بقيام صاحب مستودع بوتاجاز بمنطقة حلوان يقوم بالتصرف فى كميات من أسطوانات الغاز صغيرة الحجم وبيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فرق الأسعار والاستيلاء على أموال الدعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إثبات الواقعة وتمت مداهمة المستودع ضبط مالكه واعترف بالتصرف وبيع 300 أسطوانة غاز من بين 700 أسطوانة بداخل المكان المتحرى عنه.

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