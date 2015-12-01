الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بعزبة النخل فى المرج دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد النيران التى اشتعلت بالطابق الثانى لعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة عزبة النخل دائرة قسم المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية، تم إخلاء المبنى من السكان لحين انتهاء عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى باشتعال النيران بشقة سكنية بعزبة النخل، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية التى دفعت بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران المشتعلة، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق دون معرفة أسبابه.