أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بعزبة النخل فى المرج دون إصابات

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بعزبة النخل فى المرج دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بعزبة النخل فى المرج دون إصابات
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد النيران التى اشتعلت بالطابق الثانى لعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة عزبة النخل دائرة قسم المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية، تم إخلاء المبنى من السكان لحين انتهاء عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى باشتعال النيران بشقة سكنية بعزبة النخل، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية التى دفعت بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران المشتعلة، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق دون معرفة أسبابه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365