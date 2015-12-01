«أردوغان» يبحث مع «أوباما» الأزمة مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما التطورات الأخيرة بين تركيا وروسيا، و”ما يهمنا هو كيفية الوصول إلى نتيجة حيال الأزمة بالوسائل الدبلوماسية والحوار، لا سيما أن توترات المنطقة تحزننا أيضا”.

وأضاف الرئيس التركي -في تصريحات صحفية عقب لقائه مع أوباما وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء- أن الموضوع الرئيسي للقاء تمحور حول الكفاح المشترك في المنطقة ضد تنظيم داعش، بحسب قوله.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية أن أردوغان أشار إلى أن اللقاء بحث وضع النظام في سوريا أيضا، وقال “ينبغي أن تصل محادثات فيينا إلى نتيجة ناجحة، واعتقد أن هذه الجهود المتواصلة ستصل إلى نتيجة في أقرب وقت، وهو ما من شأنه أن يجلب الهدوء إلى المنطقة”.

ولفت أردوغان إلى أن المنطقة التي يوجد فيها تركمان “بايربوجاق” لا تحوي عناصر ومسلحين ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وإنما هي “نطقة يوجد فيها أبناء جلدتنا وإخوتنا التركمان”، وأن قصف المنطقة باستمرار ومقتل أكثر من 500 إنسان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في المنطقة ومقتل المدنيين في الأسابيع الأخيرة يعد تطورًا محزنًا باسم السلام العالمي وأتمنى أن نتجاوز ذلك في أقصر وقت”.

وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز إف-16 قد أسقطتا طائرة روسية من طراز سوخوي-24 الأسبوع الماضي لدى ما وصفته تركيا بانتهاك مجالها الجوي عند الحدود مع سوريا في محافظة “هاطاي” بجنوبي البلاد، وتقول تركيا إن المقاتلتين وجهتا 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليا قبل أن تسقطها، فيما أكدت منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) صحة المعلومات التي نشرتها تركيا حول ما تصفه بحادث انتهاك الطائرة لمجالها الجوي.