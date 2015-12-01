السجن ليهودى متطرف بتهمة احراق مدرسة فى القدس

صدر حكم بالسجن ثلاثة أعوام على ناشط يهودى متطرف أشعل النار فى مدرسة يرتادها اليهود والعرب فى القدس فى هجوم استهدف رمزا نادرا للتعايش فى المدينة.

وأصدرت محكمة فى القدس اليوم الثلاثاء الحكم على اسحق جاباى (24 عاما) وهو عضو فى جماعة ليهافا المناهضة للعرب بعد إدانته مع شريكين باشعال النيران فى فصل فى مدرسة (هاند إن هاند) منذ عام.

ولم يصب أحد فى الهجوم الذى وقع ليلا ورش فيه المهاجمون عبارة "الموت للعرب" على جدار فى المدرسة. وصدر حكم على أحد شريكى جاباى بالسجن لمدة عامين ونصف العام فى يوليو تموز فى حين صدر حكم على الآخر بالسجن لمدة عامين.

ويرتاد أكثر من 600 طفل المدرسة التى يوجد بها عدد مساو للتلاميذ اليهود والعرب. وهناك أربع مدارس شبيهة بمدرسة هاند إن هاند فى إسرائيل.

وتعهد قادة إسرائيليون بكبح جرائم الكراهية المناهضة للعرب فى إسرائيل والأراضى المحتلة.

وتحدثت وسائل اعلام إسرائيلية يوم الأحد عن احراز تقدم فى "قضية إرهاب يهودية كبيرة فى الآونة الأخيرة" إلا أن هناك أمرا بتقييد النشر.

ولم يذكر متحدث باسم الشرطة ما إذا كان التقدم الذى أحرز يرتبط باشعال النيران فى منزل فلسطينى على يد من يشتبه أنهم مهاجمون يهود فى الضفة الغربية حيث قتل ثلاثة من أفراد العائلة الفلسطينية وهم رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا ووالداه.