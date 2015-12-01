مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم على حدود السعودية

قال سكان فى اليمن والتلفزيون السعودى الرسمى اليوم الثلاثاء إن عشرات المقاتلين من جماعة الحوثيين قتلوا خلال هجوم على الحدود السعودية وصف بأنه عملية عسكرية كبيرة فى مسعى لاحتلال أراض داخل المملكة.

ويحاول الحوثيون التوغل فى الأراضى السعودية منذ تدخل تحالف تقوده المملكة فى الحرب الأهلية فى اليمن فى مارس آذار فى محاولة لدفع الحوثيين المدعومين من ايران للتراجع واستعادة حكم الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى يقيم فى الرياض.

وقال العميد أحمد العسيرى المتحدث باسم التحالف فى تصريحات بثها التلفزيون السعودى اليوم الثلاثاء "كان هناك محاولة كالمعتاد لإختراق الحدود أو التسلل الى الأراضى السعودية ولكن القوات البرية وحرس الحدود والقوات المسلحة بشكل عام كانوا لهم بالمرصاد ومتيقظين".

وأضاف "تم دحر هذه المحاولات وقتل من حاول التسلل والوضع والحمد لله مستقر، وأشار التلفزيون إلى أن العسيرى قدر عدد القتلى بمئة وثمانين مقاتلا من الحوثيين والمقاتلين المتحالفين مع الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

ولم يتسن التأكد من عدد القتلى من مصدر مستقل لكن سكانا محليين قالوا إن عشرات المقاتلين الحوثيين قتلوا فى ما وصفوه بأنه هجوم كبير نفّذه مئات المقاتلين الحوثيين على الحدود استخدمت القوات السعودية لصده طائرات الهليكوبتر والصواريخ.

ونقلت وكالة سبأ التى يديرها الحوثيون عن مصدر عسكرى بنجران قوله إن مقاتلين تمكنوا "من السيطرة الكاملة على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية جوار موقع الشبكة بالشرفة والذى يطل على مدينة نجران."

وأشار المصدر العسكرى إلى أنه "تم تدمير دبابتين من نوع إبرامز وثلاث عربات برادلى وسبع آليات وثلاث جرافات".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 5700 ألف شخص على الأقل نصفهم مدنيون قتلوا منذ بدء غارات التحالف الذى تقوده السعودية فى مارس ضد جماعة الحوثيين وحلفائهم.