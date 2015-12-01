تنظيم القاعدة يحذر السعودية من تنفيذ اعدامات بحق متهمين بالإرهاب

حذر فرع تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية الثلاثاء السعودية من اعدام عدد من المحكومين بتهم الارهاب والانتماء اليه، وذلك وسط تقارير عن عزم المملكة تنفيذ سلسلة من هذه الاحكام قريبا.

وجاء فى البيان الذى تداولته حسابات مؤيدة للجهاديين على مواقع التواصل ويحمل تاريخ اليوم "تبادر الى مسامعنا فى تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب نبأ الاعدامات التى تنوى حكومة آل سعود تنفيذها فى أسرانا المجاهدين من اهل السنة فى سجونها".

واضاف "انّا نعاهد الله ان دماءنا دون دماء اسرانا، وان دماءهم الطاهرة لن تجف قبل ان تسفك دماء عسكر آل سعود، ونعاهد الله ان العيش لن يطيب دون النيل من رقاب حكم آل سعود".

وتعهد البيان "اننا لن نخذلكم يا اسرانا حتى يتم فكاكم، وكانت منظمة العفو الدولية اشارت فى بيان الاسبوع الماضى الى ان "شبح الاعدام يخيم على خمسين شخصا على الاقل" فى المملكة، ناقلة عن وسائل اعلام سعودية ان بينهم ناشطين شيعة من المنطقة الشرقية وعددا من "ارهابيى القاعدة". وافادت المنظمة ان الاحكام قد تنفذ خلال "ايام قليلة مقبلة".